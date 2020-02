W tym roku więcej osób zapłaci podatek od nieruchomości

vdu

Od bieżącego roku zmniejszone zostało nieopodatkowane minimum nieruchomości o przeznaczeniu niekomercyjnym od 220 do 150 tys. euro. Także zmniejszono do 200 tysięcy euro poprzeczkę nieopodatkowaną dla nieruchomości rodzinom wielodzietnym i wychowującym niepełnosprawne dzieci. Dotychczas należąca do takich rodzin nieruchomość byla opodatkowywana, jeśli jej wartość przekraczała 286 tysięcy euro.

Warto pamiętać o tym, że wysokość podatku zależy nie tylko od średniej ceny rynkowej konkretnego obiektu, ale również od ceny indywidualnej.

O aktualnej wartości konkretnego obiektu można się nieodpłatnie dowiedzieć na stronie Centrum Rejestrów albo na mapie REGIA. Żeby znaleźć konkretny obiekt nieruchomości, należy wpisać jego unikalny numer.

Podatek ponadto jest liczony nie od każdego obiektu z osobna, a od całego posiadanego przez osobę majątku.