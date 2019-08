W tym roku – tańsze wyprawki szkolne

vdu

Ekonomiści policzyli, że w tym roku wyprawka szkolna, który się składa z nowego plecaka, przyborów do pisania, zeszytów i innych rzeczy kosztuje 58 euro. W porównaniu z ubiegłoroczną wyprawką, której komplet stanowiło 39 różnych rzeczy, koszty się zmniejszyły się o 13 euro.

Według przedstawicieli „Swedbank”, zgodnie z przeprowadzoną analizą cen wyraźnej różnicy między cenami w różnych sieciach handlowych nie ma. Należy mieć na myśli, że nie zawsze duże sieci handlowe oferują najniższe ceny. Czasami artykuły szkolne są tańsze w sklepach wyspecjalizowanych.

W tym roku drożej zapłacimy za mundurki. Nowy mundurek, strój do zajęć wychowania fizycznego oraz zeszyty ćwiczeń obciążą rodzinny budżet na 200 euro. Najdroższe są mundurki, które w tym roku zdrożały o 8–10 proc. Komplet ubrań szkolnych dla dziewczynek kosztuje ok. 128 euro, dla chłopców – ok. 123 euro.

Około 40 euro rodzice będą musieli przeznaczyć na strój sportowy czy taneczny, kolejne 50 euro – na zeszyty ćwiczeń. W taki sposób, ogólna cena wyprawki szkolnej może stanowić ok. 260 euro. W wypadku, gdyby rodzice wybrali towary bardziej jakościowe, np. droższy plecak czy strój do WF-u, ogólne wydatki mogą sięgać 500 euro.

Należy pamiętać o tym, że rodzinom z niskimi dochodami w nabyciu niezbędnych artykułów szkolnych mogą pomóc samorządy. Do 1 września rodzice powinni się zwrócić do samorządowego wydziału wsparcia socjalnego.