W tym roku mniej mleka eksportowanego

W opinii ekspertów, w porównaniu do ceny z eksportu, krajowa cena skupu od dużych producentów w ciągu siedmiu miesięcy tego roku była o 2,5 proc. wyższa.

W styczniu – lipcu na eksport sprzedano 38,5 tysiąca ton surowca, czyli o 20 procent mniej, w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Większość surowego mleka Litwa sprzedaje do Polski, część jest eksportowana na Łotwę.

Z kolei import mleka we wskazanym okresie, w porównaniu do eksportu, był większy siedmiokrotnie. Do kraju wwieziono 257 i pół tysiaca ton mleka. Największym importerem jest Łotwa. Dostarcza na Litwę dwie trzecie ogółu eksportu. Reszta pochodzi z Estonii.