W krajach bałtyckich różnice w cenach paliw – spadek na Litwie i Łotwie, wzrost w Estonii

Najtańsza benzyna i najdroższy diesel są na Litwie, najtańszy diesel i najdroższa benzyna – w Estonii.

Średnia cena litra benzyny 95-oktanowej na stacjach „Circle K” w Wilnie spadła w ciągu tygodnia z 1,489 do 1,429 euro, w Rydze – z 1,554 do 1,464 euro, natomiast w Tallinie wzrosła z 1,604 do 1,649 euro.

Litr benzyny 98-oktanowej kosztuje 22 sierpnia średnio odpowiednio 1,528 euro w Wilnie, 1,514 euro w Rydze oraz 1,709 euro w Tallinie.

Cena litra diesla w stolicy Litwy spadła z 1,569 do 1,509 euro, na Łotwie – z 1,534 do 1,464 euro, natomiast w Estonii wzrosła z 1,459 do 1,479 euro.

Należy pamiętać, że porównanie cen ma charakter informacyjny, a ceny paliw mogą się różnić w poszczególnych stacjach.