W czwartek rząd rozpatrzy projekt budżetu na przyszły rok

W ubiegłym tygodniu, po dyskusji nad projektem budżetu na 2026 rok przez Radę koalicji rządzącej oraz frakcje parlamentarne, zaplanowano, że projekt zostanie omówiony na czwartkowym posiedzeniu rządu. Początkowo projekt miał być rozpatrzony w środę. Został jednak przesunięty na kolejny dzień, aby umożliwić dopracowanie szczegółów.

„Mogę potwierdzić, że posiedzenie rządu, na którym będzie omawiana kwestia budżetu, zostało przeniesione na czwartek. Zostało to zrobione, aby dokładnie dopracować pozostałe techniczne szczegóły przed przedłożeniem projektu” – powiedział doradca premiera Litwy, Ignas Dobrovolskas.

Projekt budżetu państwa na przyszły rok rząd musi przedstawić Sejmowi najpóźniej do piątku, 17 października.

Wydatki sektora publicznego w przyszłym roku będą mogły wzrosnąć maksymalnie o 5,2%, deficyt budżetowy nie przekroczy 3%, a dług państwowy nieznacznie przekroczy 40% PKB.

Budżet przewiduje wzrost nakładów na obronność – łącznie z wszystkimi źródłami finansowania, na obronę narodową w przyszłym roku ma być przeznaczone około 5% PKB.

W 2026 roku emerytury powinny wzrosnąć o około 12%, minimalna pensja o 11%, a wynagrodzenia pracowników sektora publicznego również wzrosną.

Przewodniczący Sejmu Juozas Olekas powiedział w ubiegłym tygodniu, że po dyskusjach Rada koalicji osiągnęła porozumienie w sprawie projektu budżetu. Jego zdaniem „po niewielkich poprawkach ministra finansów projekt (…) zaspokoi zobowiązania koalicjantów”.

Minister finansów Kristupas Vaitiekūnas również powiedział, że po omówieniu priorytetowych obszarów – większego finansowania obrony, sektora społecznego i infrastruktury drogowej – osiągnięto wspólne porozumienie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sejmu Algirdas Sysas zarejestrował także w piątek zmiany w ustawie, które umożliwią samorządom dodanie niewykorzystanych środków z budżetu z poprzednich lat do dochodów bieżącego roku.

W środę minister Vaitiekūnas powiedział, że nie uwzględniono wniosku Litewskiego Stowarzyszenia Samorządów w sprawie elastyczności zasad i wykorzystania pozostałości budżetowych, choć kompromis zostanie najprawdopodobniej osiągnięty później.

Stowarzyszenie Samorządów ostrzegło ostatnio, że litewskie samorządy stracą około 600 mln euro na inwestycje, jeśli przyjęte zostaną zmiany w ustawie, które uniemożliwią im dodawanie niewykorzystanych środków do dochodów bieżącego roku, co utrudni realizację projektów inwestycyjnych lub przeznaczenie tych środków na inne potrzeby.

