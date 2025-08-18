W czwartek rusza proces w sprawie 113 mln euro odszkodowania dla ferm futrzarskich

Jak poinformował partner kancelarii adwokackiej „HubLegal” Vytautas Kaklys, reprezentujący hodowców, z roszczeniem wystąpiło 48 ferm. Domagają się one od państwa 113,6 mln euro.

– „Od tego procesu zależy nie tylko przyszłość 48 ferm, ale też setek rodzin w całym kraju i ich miejsc pracy. Odszkodowanie przewidziane obecnie przez państwo w żaden sposób nie odpowiada realnym stratom związanym z zamknięciem działalności. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że politycy zdecydowali się rekompensować szkodę, licząc jedno euro za każde zwierzę” – podkreślił adwokat w oświadczeniu.

Zdaniem Kaklysa sprawa ma charakter precedensowy – dotyczy nie tylko strat ekonomicznych, ale i określenia granic odpowiedzialności państwa, kiedy zakazuje ono określonej działalności gospodarczej.

Pozwaną stroną w procesie jest państwo litewskie, które reprezentuje Kancelaria Sejmu – wynika z systemu informacyjnego Liteko. Skargę hodowcy złożyli w styczniu tego roku.

Według danych Narodowej Agencji Płatniczej (NMA), w latach 2023–2024 wpłynęło sześć wniosków o rekompensaty. W ubiegłym roku trzem hodowcom wypłacono niemal 11 tys. euro za 3,66 tys. zwierząt. W tym roku jeden z właścicieli otrzymał 1,7 tys. euro za 850 zwierząt, a drugi – 261,2 tys. euro za 87 tys. zwierząt.

W marcu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakaz hodowli zwierząt futerkowych, wprowadzony przez poprzedni parlament, nie narusza konstytucji.

Z danych Centrum Danych Rolnych wynika, że na Litwie obecnie hodowanych jest około 19,3 tys. zwierząt futerkowych. W 39 fermach znajduje się 703 tys. norek, a w kolejnych 23 – szynszyle.