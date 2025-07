Von der Leyen: 15-proc. cła na eksport samochodów do USA; wzajemna zerowa stawka na samoloty i leki generyczne

Po spotkaniu z Trumpem w niedzielę w Szkocji, podczas którego uzgodniona została umowa handlowa pomiędzy USA a UE, przewodnicząca KE podkreśliła, że 15-procentowa stawka będzie obowiązywać w większości sektorów, w tym w przemyśle samochodowym, półprzewodnikowym i farmaceutycznym.

„Ta 15-procentowa stawka to jasno określony pułap, bez kumulacji, obejmujący wszystkie sektory. Daje to zatem naszym obywatelom i przedsiębiorstwom tak bardzo potrzebną przejrzystość” – powiedziała szefowa KE.

Potwierdziła, że UE zobowiązała się do zakupu energii z USA o łącznej wartości 750 mld euro. Ma to oznaczać, że UE będzie kupować rocznie – jak podkreśliła przewodnicząca KE – LNG za 250 mld dolarów przez trzy kolejne lata prezydentury Trumpa.

„Nadal mamy zbyt dużo rosyjskiego LNG, który ponownie trafia tylnymi drzwiami do naszej Unii Europejskiej, a także trochę rosyjskiego gazu i ropy, których już nie chcemy” – podkreśliła szefowa KE. „Dlatego też zakup tańszego i lepszego LNG ze Stanów Zjednoczonych jest bardzo pożądany” – dodała.

Jak poinformowała, podczas rozmów uzgodnione zostały tzw. taryfy zero za zero, co oznacza zniesienie ceł przez obie strony na niektóre produkty.

„Dotyczy to wszystkich samolotów i ich części, niektórych chemikaliów, niektórych leków generycznych, sprzętu półprzewodnikowego, niektórych produktów rolnych, zasobów naturalnych i surowców krytycznych. Będziemy nadal pracować nad dodaniem kolejnych produktów do tej listy” – wymieniała.

Von der Leyen w rozmowie z dziennikarzami odniosła się do kwestii podniesienia amerykańskich ceł na samochody sprowadzane z UE – z 2,5 proc. obowiązujących za administracji poprzedniego prezydenta Joe Bidena do 15 proc. Pytana, czy europejskie samochody dalej będą mogły być sprzedawane w USA, odparła, że należy pamiętać o tym, iż obecnie stawka ta wynosi 27,5 proc. (w związku z nałożonymi przez Trumpa cłami w wysokości 25 proc. – PAP).

„Zeszliśmy z tego poziomu do 15 proc. (…) To było najlepsze, co mogliśmy osiągnąć” – podkreśliła szefowa KE.

Bez zawarcia umowy – jak przekonywała – 1 sierpnia unijny eksport do USA zostałby objęty 30-procentową stawką celną.

Jak dodała von der Leyen, KE pracuje nad poszerzeniem dostępu do innych rynków na świecie takich jak Indie.

„W ostatnich miesiącach zakończyliśmy negocjacje z Mercosurem, Meksykiem i Indonezją. W niespokojnym świecie Europa jest niezawodnym partnerem. I będziemy nadal realizować umowy, które pomogą chronić nasz dobrobyt” – wymieniała.

Pytana, czy ma pewność, że USA nie podniosą ceł na farmaceutyki, von der Leyen podkreśliła, że „mamy pewność, iż to będzie 15 proc”. – Natomiast inną kwestią jest to, jaką decyzję Stany Zjednoczone podejmą globalnie – dodała.