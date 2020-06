VMI przypomina o przekazaniu części podatku dochodowego dla organizacji

Jeżeli nie przekazaliście jeszcze części od płaconego podatku dochodowego dla wybranej organizacji, to możecie to jeszcze zrobić do 1 lipca. Inspekcja podatkowa (VMI) zaznacza, że w tym roku zmienia się przeliczenie i zamiast 2 proc. od GPM organizacje otrzymają 1,2 proc. natomiast zamiast wcześniejszego 1 proc. wsparcia system przeliczy beneficjentom 0,6 proc.