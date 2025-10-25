„Via Lietuva”: zmiana organizacji ruchu przy tunelu w Tarandė

Przed rozpoczęciem prac budowlanych tunelu po lewej stronie autostrady, w poniedziałek 27 października, rozpocznie się reorganizacja ruchu. Ruch w kierunku Wilno-Poniewież będzie zamknięty i skierowany na prawą stronę autostrady, gdzie będzie odbywał się dwoma zwężonymi pasami.

Ruch w kierunku Wilno–Poniewież również będzie odbywał się prawą stroną autostrady dwoma zwężonymi pasami.

Aby poprawić bezpieczeństwo ruchu, zostaną zamontowane bariery rozdzielające kierunki ruchu.

Zwracamy uwagę, że ruch nie będzie już kierowany na równoległą drogę lokalną.

Aby podróże były płynne i bezpieczne, zachęcamy kierowców do śledzenia znaków drogowych i przestrzegania ich wskazówek.

Prace budowlane tunelu w Tarandė realizuje firma „YIT Lietuva”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 6,2 mln euro z VAT. Planowane otwarcie tunelu przewidziano na czerwiec przyszłego roku.