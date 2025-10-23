„Via Lietuva” wprowadza nowoczesne technologie na drogach

Stacje meteorologiczne zbierają informacje o różnych parametrach: temperaturze powietrza i nawierzchni drogi, prędkości wiatru, widoczności, rodzaju i intensywności opadów, współczynniku przyczepności nawierzchni drogi, poziomie wilgotności. Niektóre z nich monitorują także zamarzanie gleby lub stężenie soli na powierzchni drogi.

Wszystkie te dane są przekazywane do centralnego systemu, w którym specjaliści ds. utrzymania dróg mogą na bieżąco monitorować stan dróg w całym kraju i odpowiednio planować prace. Pozwala to na szybką decyzję, gdzie należy posypać drogę, usunąć śnieg lub wysłać odpowiedni sprzęt, zapewniając tym samym większe bezpieczeństwo ruchu drogowego i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

„Wdrożenie nowoczesnych technologii w drogach pozwala na jeszcze dokładniejsze prognozowanie warunków ruchu, szybkie reagowanie na zmiany i zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa. To kolejny krok ku bardziej zaawansowanemu i bezpiecznemu systemowi drogowemu na Litwie. Naszym celem jest konsekwentne dążenie do inteligentnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w całym sektorze transportu” – powiedział minister transportu i komunikacji Litwy, Juras Taminskas.

Stacje meteorologiczne są ważne nie tylko dla specjalistów ds. utrzymania dróg – dane, które dostarczają, mogą wykorzystywać również wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Informacje na temat warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni w czasie rzeczywistym są dostępne na stronie internetowej www.eismoinfo.lt, gdzie kierowcy przed podróżą mogą sprawdzić sytuację na planowanej trasie i ocenić potencjalne zagrożenia.