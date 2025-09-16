Vaitiekūnas: wykorzystanie części rezerwy „Sodry” na podwyżki emerytur powinno być priorytetem rządu

– „To jedno z zadań na przyszłość. Nie chcę mówić w imieniu całego rządu, ale mam przeczucie, że będzie to jeden z priorytetów” – powiedział podczas spotkania z frakcją Związku Chłopów i Zielonych oraz Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).



– „Niemal nie mam wątpliwości, że do tego tematu usiądziemy; jak rozumiem, jest poparcie premier oraz prezydenta” – dodał.

Rezerwa, dług i „zrównoważone” finansowanie

Vaitiekūnas podkreślił, że obecnie środki gromadzone w rezerwie „Sodry” dają państwu większą swobodę pożyczkową. Jeśli część pieniędzy miałaby zostać przeznaczona na emerytury, trzeba będzie zrównoważyć te potrzeby z innymi wydatkami.



– „Nadwyżka ‘Sodry’ pozwala budżetowi państwa nieco więcej pożyczyć. Te potrzeby muszą być zaspokajane w sposób trwały. De facto trochę zabierzemy ze wszystkich obszarów i pozwolimy więcej na emerytury – co, moim zdaniem, na etapie startowym nie jest błędem” – mówił.

Minister wskazał też, że wciąż niska pozostaje tzw. stopa zastąpienia – relacja emerytury do przeciętnego wynagrodzenia – co uzasadnia szybsze podnoszenie świadczeń.

Sygnały z Pałacu Prezydenckiego i od szefowej rządu

Desygnowana premier Inga Ruginienė zapowiedziała, że część miliardowej nadwyżki rezerwy „Sodry” może zostać skierowana na szybszą indeksację emerytur. Konkretna kwota, która miałaby zostać przeznaczona już w przyszłym roku, będzie znana po przygotowaniu projektu budżetu na 2026 r.

Z kolei prezydent Gitanas Nausėda w ubiegłym tygodniu zaproponował, by na dodatkową indeksację emerytur przeznaczyć co najmniej 20 proc. nadwyżki budżetu „Sodry”. Podobne stanowisko przedstawiła desygnowana minister opieki społecznej i pracy Jūratė Zailskienė, która oceniła, że rezerwa mogłaby być mniejsza, a jej część powinna służyć szybszemu wzrostowi emerytur.

Ile wynosi rezerwa „Sodry”

Obecnie cała rezerwa „Sodry” jest przeznaczona na przygotowanie do sytuacji kryzysowych. Według danych Ministerstwa Opieki Społecznej i Pracy, sięga ona ok. 3,644 mld euro, a w marcu przyszłego roku ma wzrosnąć do 4,396 mld euro.

Decyzje co do zakresu i tempa wykorzystania rezerwy poznamy w najbliższych tygodniach, wraz z pracami nad planem budżetowym oraz harmonogramem indeksacji świadczeń. Rząd – jak sugerują wypowiedzi jego członków – będzie szukał równowagi między stabilnością finansów publicznych a pilną potrzebą poprawy poziomu życia emerytów.