V. Šapoka: Ponad 2 mld euro na ograniczenie skutków kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią

vdu

Aby ograniczyć negatywne skutki kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa, rząd stworzył specjalny pakiet środków finansowych o wartości ponad 2 mld euro, który ma wesprzeć przedsiębiorców borykających się z problemami oraz chcących rozwinąć swój potencjał o nowe możliwości. Przy Ministerstwie Finansów powstał również specjalny fundusz do walki z COVID-19, do którego może dołożyć się każdy.

Firma potrzebująca wsparcia może już teraz bezpośrednio zwrócić się do swojego banku albo pośrednika finansowego, któremu zostały przekazane wszystkie niezbędne informacje.

„Włączamy tryb szybciej, bardziej elastycznie i więcej. Skrócone zostały wszystkie terminy, nowe schematy są natychmiast zatwierdzane, rozpowszechniane jest pojęcie pożyczek obrotowych, wprowadzone dodatkowe działania finansowe, zniesione ograniczenia regionalne, a środki dostępne zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw” – powiedział minister finansów.

„Kwoty są imponujące, to naprawdę szansa dla firm na poradzenie sobie z problemami i szukanie nowych możliwości inwestowania, poszerzenie bazy klientów, jeżeli w obliczu kwarantanny widzą nowe możliwości” – dodał.

Minister podkreślił, że mechanizm wsparcia dotyczy jedynie „odpowiedzialnego biznesu, który dba o swoich pracowników i partnerów. „Tylko działając solidarnie będziemy w stanie uratować gospodarkę i szybko postawić ją na nogi” – stwierdził V. Šapoka.

Szef resortu finansów zachęcał do wpłacania środków na specjalny fundusz do walki z koronawirusem. „Odtąd każdy może dołożyć się do specjalnego funduszu utworzonego przy Ministerstwie Finansów. Wystarczą krótkie połączenia telefoniczne od wszystkich operatorów za 2, 5 czy 10 euro” – zachęcał V. Šapoka. Aby przekazać datek w wysokości 2 euro, należy zadzwonić pod numer 1845, 5 euro – 1846, a 10 euro – 1847.

Przedsiębiorcy przekazują także większe sumy. Obecnie fundusz ma już ponad 300 tys. euro. Zebrane w ten sposób pieniądz mają posłużyć na zakup na środków i narządzi ochronnych.

Minister finansów odniósł się także do kwestii wypłaty przez rząd dotacji dla pracowników okresowo niepracujących z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Przypomnijmy, 16 marca rząd zatwierdził plan działań gospodarczych o wartości ponad 5 mld euro mający na celu złagodzenie skutków kryzysu. W ramach tzw. pakietu dla biznesu przewidziano dopłaty do pensji pracowników zatrudnionych przez firmy, które na czas kwarantanny wstrzymały swoją działalność.

„Przyjęty plan to żywy organizm, stale go aktualizujemy i weryfikujemy. Gdy tylko otrzymamy najnowsze statystyki, jak pracodawcy i mieszkańcy zareagowali na ten mechanizm kompensacji, przyjrzymy mu się i w razie potrzeby udoskonalimy” – podczas wtorkowej konferencji zapewnił minister finansów.

W przypadku firm, które ograniczyły działalność, rządowa dotacja ma wynieść 60 proc. wynagrodzenia pracownika, a w sytuacji całkowitego zawieszenia działalności – 90 proc. Pozostałą część wynagrodzenia wypłaci pracodawca.

W obu przypadkach dotacja, którą pracodawca otrzyma od państwa, nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednocześnie pracodawca będzie zobowiązany do utrzymania miejsc pracy przez co najmniej trzy miesiące od otrzymania dotacji.

Osoby samozatrudnione, które płaca składki na ubezpieczenie społeczne, otrzymają miesięczny zasiłek w wysokości 257 euro.