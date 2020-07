V. Šapoka: gospodarka Litwy w kontekście pandemii COVID-19 wypada dobrze

„Gospodarka litewska jak dotąd zaskakująco dobrze radzi sobie z wyzwaniami pandemii COVID-19. Mimo silnego szoku gospodarczego w kraju od maja obserwujemy wzrost aktywności gospodarczej. Terminowa reakcja fiskalna – działania związane z utrzymaniem dochodów gospodarstw domowych, miejsc pracy i płynnością biznesową – pomogła zamortyzować straty poniesione przez gospodarkę w kwietniu” – powiedział V. Šapoka w raporcie Ministerstwa Finansów.

Według niego ożywienie krajowego rynku konsumenckiego, pozytywne zmiany w działalności przemysłowej, rosnąca liczba ofert pracy oraz poprawiające się oczekiwania przedsiębiorców i konsumentów co do przyszłości pozwalają na powściągliwy optymizm co do rozwoju gospodarczego w drugiej połowie br.

„Jest jednak zbyt wcześnie, aby powiedzieć, że ostatnie pozytywne wyniki staną się trendem w drugiej połowie roku. W ostatnim czasie rosnąca liczba zachorowań i zwiększona niepewność co do przyszłości biznesu mogą pogorszyć oczekiwania – ludność być może nie ograniczy wydatków podstawowych, ale przedsiębiorcy mogą opóźniać inwestycje” – mówi minister.

W czwartek Departament Statystyki ogłosił, że produkt krajowy brutto (PKB) Litwy spadł o 3,7% w drugim kwartale tego roku w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, a w porównaniu z pierwszym kwartałem gospodarka skurczyła się o 5,1%.

W najnowszym przeglądzie gospodarki kraju ministerstwo zwraca uwagę, że krajowy rynek konsumpcyjny na Litwie ożywa, wzrasta popyt, rosną wydatki w sklepach i punktach usługowych. Wyniki handlu detalicznego pokazują, że konsumpcja gospodarstw domowych osiągnęła tempo sprzed rozpoczęcia kwarantanny.

Według resortu roczna inflacja w kraju utrzymała się w czerwcu na niskim poziomie 0,9%. Wzrost cen odnotowano przede wszystkim w kategorii towarów i usług spożywczych. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w czerwcu o 3,1%. „Największe zmiany cen usług nastąpiły w usługach medycznych. Usługi kosmetyczne i fryzjerskie podrożały średnio o około 7%, usługi medyczne – ok. 9%, stomatologiczne – ok. 18%” – powiedział V. Vasiliauskas, prezes Banku Litwy.

Z raportu wynika, że ​​drugie półrocze wykaże kontynuację działalności gospodarczej. Liczba ofert pracy znacznie wzrosła w ciągu ostatnich czterech tygodni. Od 29 czerwca do 27 lipca w Urzędzie Pracy zarejestrowano 19 tys. wakatów – o 32,4% więcej niż w poprzednich czterech tygodniach. Najwięcej wolnych miejsc pracy odnotowano w firmach produkcyjnych, hurtowych i detalicznych oraz budowlanych.

Jednocześnie, szef banku centralnego zwraca uwagę na konieczność zachowania dyscypliny fiskalnej i skupienia wsparcia finansowego na reformach strukturalnych.