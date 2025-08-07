USA nakładają nowe taryfy. Europa i Azja na celowniku

Na mocy podpisanego w zeszłym tygodniu zarządzenia wykonawczego, stawki celne wzrosły z 10 proc. do poziomu od 15 do nawet 41 proc., obejmując szeroki zakres towarów pochodzących m.in. z Unii Europejskiej, Japonii, Korei Południowej, Indii, Syrii, Mjanmy czy Laosu.

Kto zapłaci najwięcej?

UE, Japonia, Korea Południowa: nowe cła na poziomie 15 proc., mimo wcześniejszych porozumień z USA;

Indie: 25 proc. – a za trzy tygodnie podwyżka do 50 proc.;

Syria, Mjanma, Laos: aż do 41 proc. – najwyższy poziom nałożonych ceł.

Trump skomentował decyzję nocą, pisząc na platformie Truth Social:

„JUŻ PÓŁNOC!!! MILIARDY DOLARÓW Z CEŁ PŁYNĄ TERAZ DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH!”

Kogo to zaboli?

Eksperci alarmują, że nowe taryfy uderzą głównie w mniejsze amerykańskie firmy i konsumentów, zwiększając koszty życia. Choć część ekonomistów spodziewa się krótkoterminowego wpływu, inni przewidują długofalowy wzrost inflacji i spowolnienie wzrostu gospodarczego.

Prof. Marc Busch z Uniwersytetu Georgetown zauważył, że firmy początkowo zdołały się przygotować dzięki 90-dniowemu oknu, ale zapasy już się kończą.

– To może mieć poważne polityczne konsekwencje, szczególnie w obliczu zbliżającego się sezonu zakupów szkolnych – ostrzegł.

Motoryzacja, wino i wyjątki

Cła nie obejmują sektorów objętych już osobnymi regulacjami, jak stal, mikrochipy, leki czy samochody. Te ostatnie nadal podlegają 25-procentowemu cłu.

Choć Trump deklaruje chęć podniesienia ceł na półprzewodniki do 100 proc., tajwański gigant TSMC ma być z nich zwolniony dzięki zakładom zlokalizowanym w USA.

Z kolei Japonia i UE nadal negocjują szczegóły dotyczące importu aut i innych produktów. UE zabiega o wyłączenie z ceł eksportu wina, co poparł amerykański Związek Handlu Winem, wskazując, że sprzedaż win stanowi nawet 60 proc. marży restauracji.

Indie i Brazylia – nowe cele

W odpowiedzi na zakupy rosyjskiej ropy przez Indie, USA podwoją cła na towary z tego kraju – z 25 proc. do 50 proc. w ciągu trzech tygodni. Administracja grozi też sankcjami wobec innych państw, które „bezpośrednio lub pośrednio” sprowadzają surowce z Rosji.

Wobec Brazylii Trump wprowadził 50-procentowe cła na szereg produktów, takich jak kawa, cukier czy wołowina, choć wykluczył z tej listy sok pomarańczowy i samoloty pasażerskie. W tle znalazła się sprawa byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, oskarżonego o próbę zamachu stanu.

Sprawa dla Sądu Najwyższego?

W związku z nowymi taryfami rozpoczęto procedury prawne, podważające ich zgodność z konstytucją i wykorzystanie przez Trumpa specjalnych uprawnień w sytuacjach nadzwyczajnych. Część spraw może trafić przed Sąd Najwyższy USA.