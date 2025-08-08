Ulewne deszcze paraliżują żniwa. Ministerstwo apeluje o ogłoszenie stanu wyjątkowego

– Tymczasowy premier Rimantas Šadžius nie ma nic przeciwko temu. Projekt odpowiedniego rozporządzenia już przygotowaliśmy – poinformował w piątek wiceminister rolnictwa Andrius Palionis.

Podkreślił, że szybka decyzja Rady Ministrów jest szczególnie ważna nie tylko ze względu na możliwe rekompensaty, ale przede wszystkim z powodu zobowiązań wobec Unii Europejskiej, które należy zrealizować do 15 sierpnia.

– Dziś dla gospodarstw rolnych ważniejsze od koszenia łąk jest zebranie plonów – zaznaczył Palionis.

Z danych Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynika, że już ponad dziesięć samorządów ogłosiło lokalne stany sytuacji nadzwyczajnej.

– Samorządy nadal podejmują decyzje w tej sprawie, według moich informacji już ponad dziesięć z nich ogłosiło sytuację nadzwyczajną – powiedział kierownik Wydziału Zarządzania Sytuacjami Edmundas Narmontas.

Jak dodał, Centrum już przekazało swoją ocenę sytuacji decydentom, a decyzja rządu w sprawie ogłoszenia stanu sytuacji nadzwyczajnej w całym kraju zostanie podjęta w najbliższym czasie.

Zaznaczył jednak, że żaden z samorządów nie wystąpił z prośbą o dodatkowe środki techniczne, takie jak pompy wodne, ani nie zgłosił zagrożeń dla infrastruktury krytycznej.

Ministerstwo Rolnictwa skierowało w tym tygodniu wniosek do Centrum Zarządzania Kryzysowego o ogłoszenie stanu nadzwyczajnego na poziomie krajowym z powodu nadmiaru opadów.

Minister rolnictwa Ignas Hofman podkreślił, że długotrwałe deszcze opóźniają prace żniwne, a ogłoszenie stanu sytuacji nadzwyczajnej pozwoliłoby na większą elastyczność w realizacji zobowiązań rolników wobec państwa i Unii Europejskiej, co ma znaczenie zwłaszcza przy wypłacie dopłat.