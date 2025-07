UE uderza nowym pakietem sankcji w Rosję

– UE właśnie zatwierdziła jeden z najsurowszych pakietów sankcji wobec Rosji w historii – ogłosiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

– Każda sankcja osłabia zdolność Rosji do prowadzenia wojny. Przekaz jest jasny: Europa nie przestanie wspierać Ukrainy – dodała.

Nowy impuls po słowackim odblokowaniu weta

Nowy pakiet został przyjęty po tym, jak Słowacja wycofała swoje długo utrzymywane weto, uzyskując – według premiera Roberta Fico – gwarancje w sprawie cen gazu w związku z planowanym przez Unię całkowitym odejściem od importu gazu z Rosji do końca 2027 roku.

Obniżka limitu cenowego rosyjskiej ropy

Unia Europejska zdecydowała się obniżyć próg cenowy na rosyjską ropę eksportowaną do państw trzecich – o 15% poniżej wartości rynkowej. Nowy limit ma rozpocząć się od poziomu 47,60 dolarów za baryłkę, z możliwością dalszych dostosowań.

To kontynuacja inicjatywy G7 z 2022 roku, która ustanowiła górną granicę cenową na poziomie 60 dolarów za baryłkę, by ograniczyć dochody Rosji ze sprzedaży surowców energetycznych, szczególnie do krajów takich jak Chiny i Indie. Przewiduje się, że nowy mechanizm zostanie wsparty również przez Wielką Brytanię i Kanadę, mimo że nie uzyskał jeszcze aprobaty prezydenta USA Donalda Trumpa.

Uderzenie w „flotę cieni” i strategiczne rurociągi

W pakiecie zawarto również nowe ograniczenia wobec tzw. floty cieni, czyli rosyjskich tankowców wykorzystywanych do omijania sankcji – ponad 100 statków zostało objętych restrykcjami.

UE podjęła też działania mające na celu uniemożliwienie ponownego uruchomienia gazociągów Nord Stream 1 i 2, które biegną po dnie Bałtyku i są obecnie nieaktywne.

Nowe ograniczenia handlowe i finansowe

Sankcje objęły rosyjską rafinerię w Indiach oraz dwa chińskie banki, które miały wspierać finansowo rosyjskie operacje międzynarodowe. Rozszerzono także zakaz zawierania transakcji z rosyjskimi instytucjami finansowymi i zaostrzono kontrole eksportu towarów o podwójnym zastosowaniu, mogących być wykorzystanymi na polu walki.

Francja: „Zmusimy Putina do wstrzymania ognia”

Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot ogłosił na platformie „X”, że nowy pakiet nie ma precedensu.

– Wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi zmusimy prezydenta Putina do wstrzymania ognia – podkreślił.

Formalne zatwierdzenie pakietu przez unijnych ministrów spodziewane jest jeszcze dziś.