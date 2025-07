UE: Komisja Europejska szykuje unijne cła odwetowe wobec USA o wartości 93 mld euro

Komisja Europejska planuje przedstawić do zatwierdzenia państwom członkowskim propozycję ceł odwetowych na towary z USA; łączna wartość tych taryf to 93 mld euro. Ma to przeciwdziałać groźbie nałożenia przez Stany Zjednoczone 30-procentowych ceł na produkty z UE.