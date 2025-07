UE broni umowy handlowej z USA: „Lepiej kompromis niż wojna celna”

W poniedziałek główny negocjator handlowy UE Maroš Šefčovič podkreślił, że „to najlepsza umowa, jaką można było wynegocjować w bardzo trudnych okolicznościach”.

– Jestem w 100 proc. przekonany, że to porozumienie jest lepsze niż wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi – powiedział dziennikarzom Šefčovič.

Nowa stawka celna zamiast eskalacji

Zgodnie z umową, na większość towarów eksportowanych z UE do USA nałożony zostanie podstawowy 15-procentowy cło. Oznacza to, że Bruksela odparła groźbę Donalda Trumpa, który zapowiadał podwojenie taryf, jeśli do 1 sierpnia nie dojdzie do porozumienia.

Krytyka z europejskich stolic

Nie wszyscy są jednak zadowoleni. Z Paryża popłynęły wyjątkowo ostre słowa.

Premier Francji François Bayrou nazwał niedzielne porozumienie „czarnym dniem”, dodając, że „to moment, gdy sojusz wolnych narodów, zjednoczony w obronie swoich wartości i interesów, sięgnął po kapitulację.”

„Trzeba było uniknąć wojny celnej”

Šefčovič odpowiedział na krytykę, apelując o realizm:

– Niektórzy mogą uważać wojnę celną za kuszącą, ale miałaby ona poważne konsekwencje. Przy cłach sięgających 30 proc. nasz transatlantycki handel praktycznie by się zatrzymał.

Jak podkreślił, europejskie firmy wysłały jasny sygnał – należy unikać eskalacji i znaleźć kompromis.