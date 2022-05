Udział Prezydenta RP w Forum Ekonomicznym w Davos

We wtorek Prezydent wraz z m.in. ministrami spraw zagranicznych Hiszpanii, Finlandii, Pakistanu, Arabii Saudyjskiej i kongresmenem z Nowego Jorku Gregorym W. Meeksem weźmie udział w panelu o perspektywach geopolitycznych w kontekście wojny na Ukrainie.

Następnie spotka się z przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Peterem Maurerem w Centrum Kongresowym, z Prezydentem Armenii Wahagnem Chaczaturianem w Domu Polskim, a w Domu Trójmorza weźmie udział w uroczystości podpisania porozumienia pomiędzy GPW a Bankiem Centralnym Republiki Armenii.

Po południu odbędzie się nieformalne spotkanie liderów światowej gospodarki dotyczące rewitalizacji sojuszu transatlantyckiego w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Planowane są też spotkania Andrzeja Dudy z Premierem Czarnogóry Dritanem Abazovicem i udział w panelu Prezydentów Trójmorza z Prezydentami Łotwy Egilsem Levitsem i Estonii Alarem Karisem.

We wtorek w Domu Trójmorza odbędzie się natomiast ceremonia odznaczenia Orderem Orła Białego byłej Prezydent Chorwacji Kolindy Grabar–Kitarović.

W poniedziałek Andrzej Duda na konferencji prasowej po powrocie z Kijowa, informując, że udaje się do Szwajcarii, mówił o Forum w Davos: – Można śmiało powiedzieć – obraca się wokół kwestii agresji rosyjskiej na Ukrainę, związanej z tym sytuacji gospodarczej i energetycznej. Wokół tego na pewno będą się toczyły wszystkie rozmowy.

Przed wylotem do Szwajcarii, Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej podkreślał w rozmowie z dziennikarzami, że Andrzej Duda będzie podnosił podczas Forum tematy pomocy Ukrainie oraz nadania temu państwu statusu kandydata na członka UE.

Podczas swojego niedzielnego wystąpienia przed Radą Najwyższą Ukrainy w Kijowie Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do Ukraińców słowami:

Drodzy Przyjaciele! Polska wspiera i będzie wspierać Ukrainę. Ja osobiście nie spocznę, dopóki Ukraina nie stanie się członkiem Unii Europejskiej w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest moim wielkim pragnieniem i marzeniem – i jako Prezydenta RP i po prostu jako człowieka – abyśmy mogli razem budować wspólną przyszłość.

– Członkostwo w UE – podobnie jak stosunki polsko–ukraińskie – to pewien proces, na który składa się cała masa cegiełek. Tutaj będzie wiele cegieł położonych w tej budowie. Polska i cała Europa Środkowo–Wschodnia liczymy, że przełamiemy opór kilku państw Zachodu, który jest bezzasadny – mówił Jakub Kumoch.

Forum w Davos potrwa do czwartku. W spotkaniu weźmie udział blisko 2500 osób – polityków, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i naukowców.

Minister Kumoch zaznaczył, że dotychczas zazwyczaj Prezydent Duda brał udział w Forum w Davos przez dwa, trzy dni, ale w tym roku jego pobyt zostanie skrócony do jednego dnia. – We wtorek wcześnie rano Prezydent przystąpi do obrad i będzie miał kilka paneli poświęconych Ukrainie. W kuluarach będą przywódcy państw Zachodu, jeżeli do takich spotkań dojdzie, to będzie za każdym razem mówienie, co jeszcze możemy zrobić, żebyście poparli Ukrainę w UE – powiedział prezydencki minister.