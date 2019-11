Uczestnicy szkoleń „Własna droga do sukcesu” odebrali dyplomy

vdu

Warsztaty prowadzili Piotr Wachowiak i Bartosz Majewski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ostatniego dnia szkoleń prezentacje na temat działalności swoich organizacji i stosowania dobrych praktyk przedstawili prezes Orlen Lietuva Michał Rudnicki, dyrektor Filii UwB w Wilnie dr hab. Adam Doliwa oraz prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” Andrzej Łuksza. Podczas oficjalnego podsumowania projektu uczestnicy otrzymali dyplomy potwierdzające udział w szkoleniach.

„Jest to niewątpliwie ważne wydarzenie o charakterze edukacyjno-ekonomicznym. Już po raz trzeci organizujemy szkolenia w Wilnie wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Spotykamy się tutaj również dzięki Senatowi RP, który co roku współpinansuje „Własną drogę do sukcesu” i dorzuca cegiełkę do tych działań, które realizujemy wspólnie z Orlenem Lietuva i SGH” – powiedział Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Podobne inicjatywy, dotyczące edukacji biznesowej, fundacja realizuje nie tylko na Litwie, ale również na Ukrainie.

Fot. Roman Niedźwiecki

Zdaniem dyrektora wileńskiej filii UwB Adama Doliwy, szkolenia są niezwykle cennym doświadczeniem dla studentów tej uczelni.

„Mają one charakter motywacyjny, pokazują wzór do naśladowania, ludzi sukcesu. Ci ludzie, którzy osiągnęli sukces, chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Są to szkolenia bardzo ważne i bardzo się cieszę, że mogliśmy w tym wziąć udział jako przedstawiciele Filii UwB w Wilnie – w tym roku po raz pierwszy mieliśmy okazję wystąpić i zaprezentować działalność filii naszego uniwersytetu, sukcesy, perspektywy rozwoju. Jest to też doskonała okazja, żeby nawiązać liczne kontakty z podmiotami, które organizują i biorą czynny udział w tym przedsięwzięciu” – zauważył Doliwa.

„Jako uczelnia staramy się wyposażyć studentów w nowoczesną, przydatną w życiu wiedzę, chcemy też ich wspierać jako absolwentów, monitorować ich losy. Takim elementem, który wpływa na skuteczność na rynku pracy, jest, oprócz wiedzy teoretycznej, umożliwianie naszym studentom różnego rodzaju praktyk zawodowych i szkoleń, podczas których otrzymują wiedzę, jakiej nie mogą pozyskać z książek. Tego rodzaju inicjatywa, jak Wileńska Akademia Biznesu, jest tego doskonałym przykładem” – dodał dyrektor Filii UwB w Wilnie.

Adam Doliwa/ Fot. Roman Niedźwiecki

Współpraca między filią a polskim biznesem działającym na Litwie odbywa się nie tylko przy okazji szkoleń. Filia posiada umowę z Orlen Lietuva w zakresie staży zawodowych. „To nie tylko możliwość zdobycia doświadczenia, ale też szansa na pracę” – zauważa Adam Doliwa, zapowiadając, że w przyszłości podobne umowy zostaną podpisane z innymi firmami – spółkami polskiego kapitału działającymi na Litwie, a także tymi, które należą do Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.