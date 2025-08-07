Znad Wilii

Trwa modernizacja Via Baltica

W ramach przygotowań do modernizacji jeszcze nieodnowionych odcinków międzynarodowej trasy Via Baltica na Litwie, spółka projektowa „Tyrens Lietuva” podpisała kolejną umowę o wartości 1,6 mln euro z VAT. Firma opracuje dokumentację planistyczną dla 22-kilometrowej obwodnicy Poniewieża.

Łącznie „Tyrens Lietuva” będzie odpowiedzialna za przygotowanie planów zagospodarowania i rozwoju infrastruktury technicznej dla ok. 160 kilometrów odcinków trasy od Kowna do granicy z Łotwą, za łączną kwotę 5,8 mln euro.

Jak poinformowała zarządzająca drogami państwowymi spółka „Via Lietuva”, obecna umowa jest już trzecią zawartą z „Tyrens Lietuva”. W marcu tego roku podpisano dwie inne:

  • 2,2 mln euro (z VAT) – na odcinek Poniewież–Aristava–Sitkūnai,
  • 2 mln euro – na trasę Poniewież–Poswol–Ryga.

– W ten sposób stawiamy pierwszy, ale bardzo istotny krok w stronę nowoczesnej, bezpiecznej i zgodnej ze standardami europejskimi czteropasmowej trasy – podkreślił w komunikacie tymczasowy dyrektor generalny „Via Lietuva” Martynas Gedaminskas.

Co zostanie wykonane?

Zgodnie z planem, w ciągu najbliższych dwóch lat zostaną opracowane specjalne plany zagospodarowania. Przewidują one:

  • cztery pasy ruchu (po dwa w każdym kierunku),
  • drogi dojazdowe i ronda,
  • ogrodzenia chroniące przed wtargnięciem zwierząt,
  • oświetlenie,
  • oraz wyznaczenie i zabezpieczenie potrzebnych terenów inwestycyjnych, by trasa spełniała wymogi europejskiej sieci transportowej TEN-T.

Etapy realizacji Via Baltica na Litwie

Według wcześniejszych informacji:

  • Odcinek Mariampol–granica z Polską (40 km): zmodernizowano już 28,5 km, a ostatni fragment zostanie ukończony jeszcze w tym roku.
  • Odcinek Kowno–Mariampol (ponad 39 km) został ukończony już w 2018 roku.

Pełna modernizacja litewskiego odcinka trasy Via Baltica ma zostać zakończona do 2030 roku.

Via Baltica – kręgosłup transportowy regionu

Via Baltica to kluczowy szlak europejski biegnący od Warszawy do Tallina. Ma 970 kilometrów długości, z czego 269 km przebiega przez Litwę. Jest częścią unijnej sieci TEN-T, wspierającej zrównoważony rozwój transportu w Europie.

