Trump: „Cła znów czynią Amerykę wielką i bogatą”

– „Cła czynią Amerykę znów WIELKĄ I BOGATĄ. Rok temu Ameryka była martwym krajem, a teraz jest „najgorętszym” krajem na świecie” – napisał Trump na platformie „Truth Social”.

Nowa fala ceł i globalne reakcje

Dzień wcześniej prezydent USA ogłosił kolejny pakiet taryf celnych, który wstrząsnął światowymi rynkami. Ich celem – jak podkreślił – jest „ukaranie lub wsparcie” kluczowych partnerów handlowych.

Korea Południowa w ostatniej chwili wynegocjowała 15-procentowe cła na swój eksport do USA – niższe niż zapowiadane wcześniej 25 proc. To podobny poziom taryf, jaki obowiązuje Japonii i Unii Europejskiej. Seul zobowiązał się ponadto do 350 mld dol. (260,26 mld euro) inwestycji w USA i zakupu amerykańskiego LNG i innych produktów energetycznych za 100 mld dol. (86,75 mld euro).

Brazylia i Indie z wysokimi taryfami

Znacznie ostrzej Trump potraktował Brazylijczyków – wprowadzając 50-procentowe cła – oraz Indie, których eksport został obciążony taryfami w wysokości 25 proc..

Prezydent USA zapowiedział również ostrzeżenie dla Kanady, że może spotkać się z „konsekwencjami handlowymi” za plany uznania państwa palestyńskiego.

Sankcje i wyjątki

Trump powiązał cła z sankcjami wobec brazylijskiego sędziego prowadzącego proces byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, oskarżanego o próbę zamachu stanu. Nałożenie sankcji przesunął jednak z 1 na 6 sierpnia i – co istotne – zwolnił z ceł wiele kluczowych produktów, takich jak sok pomarańczowy, cywilne samoloty, ruda żelaza czy wybrane towary energetyczne.