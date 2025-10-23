Szef litewskiej dyplomacji zachęca Japonię do zwiększenia inwestycji w naukę i technologie

Szef MSZ Litwy zaprosił do zwiększenia finansowania w takich dziedzinach jak nauki o życiu, medycyna, fizyka kwantowa oraz fotonika.

„Japonia jest strategicznym partnerem Litwy. Naszym celem jest, aby ta współpraca się umacniała i rozszerzała na różne obszary – od wspólnych projektów w nauce, technologii, obronności i bezpieczeństwie, po innowacje i bezpieczeństwo ekonomiczne, aż po bliższą współpracę w sprawach globalnych. Łączą nas wspólne wyzwania związane z bezpieczeństwem, wynikające z rewizjonistycznych państw autorytarnych, dlatego musimy działać razem, by zachować porządek świata oparty na zasadach i demokrację” – powiedział szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys.

Szef litewskiej dyplomacji zaprosił również do kontynuowania współpracy w zakresie wzmacniania odporności gospodarczej – inwestycji, ochrony infrastruktury i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw.

Minister podkreślił, że Litwa oferuje japońskim firmom korzystne warunki inwestycyjne i możliwość dostępu do całego rynku Unii Europejskiej przez Litwę.

Podczas spotkania minister zaznaczył, że Litwa traktuje Japonię jako jednego z najważniejszych partnerów strategicznych w regionie Azji i Pacyfiku.