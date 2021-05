Struktura koncernu multienergetycznego pozytywnie oceniona przez agencję ratingową Fitch

– Realizujemy zgodnie z planem nasze strategiczne cele. Jesteśmy coraz bliżej finalizacji procesu przejęcia Grupy LOTOS i PGNiG. Łącząc nasze potencjały, konsekwentnie będziemy zwiększać skalę działania, utrzymując przy tym wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. Potwierdzona struktura transakcji zapewni płynność nowej Grupy, co umożliwi skuteczną kontynuację dotychczasowych projektów oraz inwestowanie w kolejne perspektywiczne obszary. Nasze działania pozytywnie oceniają analitycy. Agencja ratingowa Fitch Ratings opiera swoją ocenę na rzeczowej analizie danych oraz planów PKN ORLEN, by zbudować silny, zintegrowany koncern multienergetyczny o globalnym znaczeniu – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Agencja ratingowa Fitch Ratings w uzasadnieniu swojej opinii wskazuje, że koncern multienergetyczny, który będzie tworzyć PKN ORLEN, Energa, a po sfinalizowaniu transakcji także PGNiG i LOTOS mocniej zaangażuje się w inwestycje w stabilnym obszarze nisko- i zeroemisyjnej energetyki. Wygenerowane w ten sposób środki wspierać będą programy rozwojowe i transformacyjne prowadzone przez połączony koncern.

W wyniku połączenia, powstanie Grupa o łącznych rocznych przychodach ze zdywersyfikowanych źródeł na poziomie ok. 200 mld zł i łącznym, zróżnicowanym zysku operacyjnym EBITDA, który szacowany jest na ok. 20 mld zł. To oznacza, że pod względem kapitalizacji i osiąganych wyników finansowych silny polski koncern multienergetyczny będzie dorównywał, a nawet przewyższy potencjał europejskich konkurentów.