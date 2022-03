Straty ukraińskiej gospodarki przez wojnę

„Są co najmniej dwie metody obliczania strat” – napisała na Facebooku minister gospodarki Ukrainy Julia Swyrydenko. „Pierwsza to wycena strat z bezpośredniego zniszczenia, a druga to wyliczenie strat z ogólnego wpływu działań wojennych, czyli wszystkich konsekwencji. W to wliczamy pogorszenie sytuacji gospodarczej w państwie, spadek zatrudnienia, zmniejszenie konsumpcji itp.” – dodała.

W swoim oświadczeniu podała również konkretne wyliczenia:

119 miliardów dolarów amerykańskich to straty infrastrukturalne (zniszczone i uszkodzone prawie 8 tysięcy km dróg, dziesiątki dworców kolejowych, lotniska);

112 miliardów dolarów – straty PKB w 2022 roku;

90,5 mld dolarów – strata ludności cywilnej (10 milionów metrów kwadratowych mieszkań, 200 tysięcy samochodów);

80 mld dolarów – straty przedsiębiorstw i organizacji;

54 mld dolarów – utrata bezpośrednich inwestycji w ukraińską gospodarkę;

48 mld – strata budżetu państwa.

„Należy zauważyć, że każdego dnia liczby się zmieniają i niestety rosną. Dlatego Ukraina mimo wszelkich przeszkód będzie się domagać odszkodowania od agresora” – dodała minister Swyrydenko.