Spotkanie przedstawicieli ministerstw energetyki Litwy i Polski na temat połączenia morskiego

vdu

Fot. Ministerstwo Energetyki Litwy

„Współpraca z Polską przy projekcie „Harmony Link” odbywa się na najwyższym poziomie. Potwierdza to znaczenie tego projektu i pozwala na szybki postęp prac przygotowawczych. W niektórych etapach robimy to nawet szybciej, niż planowaliśmy” – powiedział minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas.

Przedstawiciele obu krajów w 2018 r. podpisali umowę o współpracy Litwy i Polski co do budowy wspólnego energetycznego połączenia morskiego. W trakcie dzisiejszego spotkania obie strony omówiły kroki, które należy podjąć przed końcem roku.

Według wstępnych szacunków, instalacja połączenia „Harmony Link” i powiązanej z nią infrastruktury ma kosztować prawie 650 mln euro. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Państwa bałtyckie otrzymały maksymalną ilość funduszy UE na realizację pierwszego etapu synchronizacji, co potrwa do 2021 r. W trakcie prac zostaną zmodernizowane i wzmocnione wewnętrzne sieci przesyłu energii elektrycznej we wszystkich trzech krajach bałtyckich.