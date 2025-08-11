Spadek zbiorów jabłek przekłada się na mniejszą ilość soku

Tłocznicy przewidują słabszy rok

W tłoczniach w Wilnie, Kownie, Poniewieżu i Rydze, przedstawiciele firmy „Obuolių namai” przyznają, że w tym roku będą mogli pracować w znacznie mniejszym tempie niż w ubiegłym roku.

„Może uda się zrobić połowę, a może i mniej. Rok będzie skromny, jabłek brakuje, drzewa zostały uszkodzone przez mróz, nic dobrego w tym roku, natura wszystko zniszczyła. W tym roku będzie to jeden z najgorszych sezonów” – mówiła przedstawicielka firmy, Barbara, nie chcąc ujawniać nazwiska.

W tłoczni w rejonie kłajpedzkim, Arnas Jokubauskas zauważa, że w tym roku mniej osób dostarczy jabłka, ponieważ sami je sprzedadzą lub rozdysponują wśród rodzin.

„Gdy jest dużo jabłek, ludzie przywożą wiele worków, ale gdy zbiór jest słabszy, od razu przywożą ich mniej. Więc w tym roku nie będziemy tłoczyć do północy” – powiedział A. Jokubauskas.

Vidas Tauras, właściciel tłoczni w Awiżeniach, twierdzi, że liczba osób przywożących jabłka do tłoczni maleje, a co roku kilka tłoczni zamyka działalność.

„W szczególności w Kownie zamykają się tłocznie, ponieważ można znaleźć ogłoszenia o sprzedaży sprzętu. Po około 10 latach biznes tłoczni jabłkowych zniknie” – prognozuje właściciel tłoczni, Vidas Tauras. „Stara generacja, która robiła coś z jabłek, powoli wymiera, a młodsze pokolenie nie chce zbierać jabłek i jeździć z nimi do tłoczni, skoro można po prostu kupić sok w sklepie. Sam się dziwię, gdy starsi ludzie przyjeżdżają z kilkoma workami, ciągną je z samochodu, a na tylnym siedzeniu siedzi szesnastolatek, może wnuk, który nie podnosi wzroku od telefonu, nie pomaga” – dodaje.

Wzrost cen nie przewidywany

Podobnie jak w poprzednich latach, tłocznicy nie planują podnosić cen usług, jedynie o 10-15 centów.

„W przeciwnym razie nie opłaca nam się pracować, ponieważ ludzie przestaną przychodzić” – powiedziała Akvilė Gricė, właścicielka tłoczni w Poniewieżu, która przejęła rodzinny biznes.

Właścicielka ubolewa, że w tym roku nie zarobi wystarczająco dużo, aby kupić nowy sprzęt do tłoczenia soku z ogórków, kapusty lub dyni: „Myśleliśmy o dzikich jarzębinach, śliwkach, ale natura pokrzyżowała nasze plany”.

Spadek sprzedaży torebek

Laimonas Lopata, właściciel firmy „Lipis” w Kłajpedzie, która sprzedaje torby produkowane w Rumunii, prognozuje, że sprzedaż torebek w tym roku spadnie o połowę.

„Sprzedaż zmniejszy się o 50% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Rozmawiałem z tłoczniami i w tym roku będzie bardzo słabo, prawdopodobnie najgorszy rok od dziesięciu lat. Na południu Litwy prawie wszystko zostało zniszczone przez mróz, a na zachodzie widać jeszcze trochę na drzewach. To, co nie zostało zniszczone, teraz gnije przez deszcze” – mówi Lopata.

Z jego słów wynika, że sprzedaż torebek jeszcze się nie rozpoczęła, ponieważ ludzie czekają na to, jaki będzie plon jabłek – jeśli plon będzie dobry, tłocznie mogą zamówić nawet 10 tysięcy torebek o pojemności od litra do pięciu litrów.

Spadek sprzedaży torebek również w innych firmach

W firmie „PackForce Lithuania” w Poniewieżu, przedstawiciel Kevin Pavlijus mówi, że w tym roku sprzedano o połowę mniej torebek niż w tym samym okresie w zeszłym roku lub dwa lata temu.

„W ubiegłym roku i dwa lata temu w tym czasie sprzedaliśmy dwa razy więcej torebek” – powiedział przedstawiciel firmy.

Jednak, według Pavlijusa, firma mogła zmniejszyć sprzedaż, ponieważ tłocznie wcześniej kupiły więcej torebek i teraz mają zapasy: „Opakowania nie psują się, tak jak jabłka, nie gniją”.

Inga Sargūnaitė, przedstawicielka firmy „Vitis” z Wilna, podkreśla, że także indywidualni klienci kupują mniej torebek. Sprzedaż spadła, ponieważ wiele owoców zostało zniszczonych przez mróz, a inne utonęły.