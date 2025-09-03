„Sodra” z rezerwą 3,64 mld €

– Powinniśmy mówić o szybszym indeksowaniu emerytur i o wielkości rezerwy – czy naprawdę musi być tak duża. Najprawdopodobniej można ją nieco zmniejszyć – powiedziała Zailskienė dziennikarzom po środowym spotkaniu z desygnowaną premier Ingą Ruginienė.

Nowa koalicja rządząca zapowiada, że debatę o wykorzystaniu rezerwy „Sodry” podejmie jesienią, podczas prac nad budżetem na przyszły rok. Prezydent Gitanas Nausėda deklarował z kolei, iż przedstawi propozycję, aby część nadwyżki budżetowej „Sodry” przeznaczyć na indeksację emerytur.

Priorytety resortu

Zailskienė jako priorytety w resorcie wskazała rozszerzenie wsparcia mieszkaniowego dla młodych rodzin, rozwój mieszkań komunalnych w samorządach oraz poprawę jakości usług społecznych.

Ruginienė – dotychczasowa minister opieki społecznej i pracy, obecnie desygnowana na szefową rządu – podkreśliła, że liczy na płynną kontynuację prac:

– Jako niemal już była minister chcę, by prace toczyły się jak najsprawniej – powiedziała.

Rezerwa „Sodry” rośnie

Według Ministerstwa Opieki Społecznej i Pracy, na 1 czerwca rezerwa „Sodry” wynosiła 3,644 mld euro, a do końca roku ma wzrosnąć do 4,396 mld euro.

Wiceminister Eitvydas Bingelis informował wcześniej, że ze względu na zachowawcze prognozy wzrostu gospodarczego w tym roku do rezerwy może trafić o 200–300 mln euro więcej niż planowano. Nadwyżkę można byłoby przeznaczyć na dodatkowe podwyżki emerytur, tak aby osoby z większą liczbą jednostek ewidencyjnych (wynikających z wyższych wpłat) otrzymały wyższe świadczenia od przyszłego roku.

Jak dodał Bingelis, w wariancie przedstawionym wiosną przez prezydenta Nausėdę na indeksację części indywidualnej emerytury przewidziano 20–60 mln euro, w zależności od wielkości nadwyżki. Głowa państwa zaproponowała, by na ten cel trafiało co najmniej 20 proc. planowanej nadwyżki budżetu „Sodry”.

Dotychczas emerytury na Litwie indeksowano co roku o 10–12 proc.. Wiceminister prognozuje, że w przyszłym roku wzrosną o ok. 10 proc.