Sodra odroczyła spłacanie składek na kwotę 24 mln euro

Sodra odroczyła spłacanie składek blisko 1500 spółkom i około 2000 samozatrudnionych. Zakład ubezpieczeń społecznych zwraca sie do mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli wniosków o odroczenie spłaty długów w trybie uproszczonym, żeby to uczynili do 17 sierpnia.