Służba Zatrudnienia: spada liczba zwolnień grupowych

„Pomimo wyzwań, z którymi borykają się niektóre sektory, widzimy, że pracodawcy szukają możliwości rozwoju działalności oraz sposobów na zachowanie zatrudnienia” – powiedziała wicedyrektorka Litewskiej Służby Zatrudnienia, Giedrė Sinkevičė.

W tym roku wzrosła liczba zwolnień w firmach zajmujących się informacją i łącznością oraz w sektorze gastronomicznym i hotelarskim: odpowiednio 8 zgłoszeń i 260 pracowników (w ubiegłym roku w tym samym czasie – 3 zgłoszenia i 124 pracowników) oraz 5 firm i 251 pracowników (w ubiegłym roku – 3 firmy i 72 pracowników).

Jedną trzecią wszystkich firm, które zgłosiły zwolnienia, stanowią przedsiębiorstwa produkcyjne, z których cztery to firmy odzieżowe, które ogłosiły zwolnienia 205 pracowników.

„W ciągu ostatnich kilku lat widzimy wyraźne zmiany w sektorze odzieżowym. Wzrost kosztów działalności, decyzje zleceniodawców o poszukiwaniach partnerów w krajach z tańszą siłą roboczą oraz zmieniające się wolumeny importu odzieży wpływają na konkurencyjność firm. Zmniejszająca się popularność zawodu krawca także nie sprzyja sytuacji w tym sektorze” – powiedziała wicedyrektorka Litewskiej Służby Zatrudnienia.

Najtrudniejszym rokiem dla firm odzieżowych były 2024 roku, kiedy liczba grupowych zwolnień była najwyższa od pięciu lat: 12 pracodawców zwolniło 480 osób, a w roku poprzednim 8 firm – 179 pracowników.

W tym roku o największych grupowych zwolnieniach poinformowała firma „Šatrija” z Raseinų, gdzie pracę straci 117 osób. Na początku roku firma odzieżowa „Viltex” z Wilna ogłosiła bankructwo, zwalniając 34 pracowników, a pod koniec września firma „Saguva” z Kiejdanów ogłosiła zwolnienie 30 krawców z powodu bankructwa. Latem firma „Modestina ir ko” z Szawli ogłosiła zwolnienia 16 osób.

„Pomimo wyzwań, z którymi borykają się firmy odzieżowe, zapotrzebowanie na ten zawód na rynku pracy pozostaje. Ogłaszamy dwa razy więcej ofert pracy dla krawców, niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie” – podkreśliła wicedyrektorka, Sinkevičė.

W tym roku firmy odzieżowe i tekstylne zarejestrowały 1,5 tys. ofert pracy dla krawców – tyle samo, co w ubiegłym roku, ale o 400 mniej niż przed dwoma laty. Najwięcej krawców poszukiwano w Kownie – prawie 400.

Ten trend nie zmienia się od kilku lat, zauważa służba.