Służba Zatrudnienia: mimo sezonowych wahań, prognozujemy stabilizację i wzrost zatrudnienia

Według jej danych, ogólny wskaźnik rynku pracy w kraju we wrześniu, w porównaniu do sierpnia, wzrósł o 0,1 punktu, osiągając wartość 101,6, a wskaźnik bezrobocia zmniejszył się o 0,5 punktu, ale pozostał po stronie pozytywnej skali – wynosząc 100,9 (101,4).

Mimo to, w nadchodzących miesiącach przewidywana jest większa aktywność zawodowa – wskaźnik tego zjawiska we wrześniu osiągnął 102,3 punktu (w sierpniu – 101,5).

Z kolei wspólny wskaźnik rynku pracy w Europie, tworzony przez państwowe służby zatrudnienia i Instytut Badań Zatrudnienia w Niemczech, we wrześniu wzrósł o 0,3 punktu, osiągając wartość 100 punktów.

Skala barometru waha się od 90 (bardzo zła sytuacja na rynku pracy) do 110 (bardzo dobra sytuacja).