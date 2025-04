Skvernelis i Paluckas: budżet to kompetencja rządu, nie opozycji

– Nie można ograniczać swobody decyzyjnej rządu. W tej sprawie niejednokrotnie wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny, podkreślając, że przygotowanie budżetu państwa to wyłączna kompetencja Rady Ministrów. To rząd widzi całkowite zapotrzebowanie na środki i decyduje, ile, komu i gdzie należy przydzielić. Nie mogą istnieć ograniczenia, które krępowałyby to prawo – powiedział dziennikarzom we wtorek w Sejmie Saulius Skvernelis.