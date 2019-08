Sklepy rezygnują z plastikowych pojemników

vdu

„Obecnie w niektórych sklepach wciąż wyprzedawane są zapasy, ale nie składamy już nowych zamówień i pożegnaliśmy się już z tą produkcją. Zmiany odczują klienci we wszystkich miastach, w których działają sklepy Iki” – powiedziała szefowa działu komunikacji sieci Iki Berta Čaikauskaitė.

Jak dodała, plastikowe produkty jednorazowe znikną z półek wszystkich 229 sklepów Iki i Iki Express działających na Litwie.

Lidl jednarazowych naczyń plastiowych nie sprzedaje już od początku roku, ich resztki zostały wyprzedane.

Niedawno o rezygnacji ze sprzedaży plastikowych naczyń, słomek i torebek na terenie Mierzei Kurońskiej poinformowała sieć Maxima. Stopniowo zamierza wycofać ze sprzedaży we wszystkich sklepach. Sieć Rimi ma zamiar to zrobić do 2020 r.

Tymczasem Norfa poinformowała, że uczyni to gdy wejdą w życie stosowne akty prawne.

Parlament Europejski postanowił, że produkty jednorazowego użytku wykonane z tworzywa sztucznego zostaną objęte zakazem sprzedaży w Unii od 2021 r.