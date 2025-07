Šimkus: „Decyzja EBC uwzględnia ryzyko amerykańskich ceł”

Inflacja pod kontrolą, ale ryzyka pozostają

Jak zaznaczył szef Banku Litwy, decyzja o utrzymaniu stóp była możliwa również dzięki poprawie sytuacji inflacyjnej – w czerwcu inflacja w strefie euro wyniosła 2 proc.

Jednocześnie Šimkus podkreślił, że wciąż istnieje wiele niepewności gospodarczych.

– „Przykładem są napięcia handlowe, które wprowadzają sporo niepewności zarówno do otoczenia gospodarczego, jak i samych prognoz” – zaznaczył.

EBC zrobił przerwę w obniżkach

EBC pozostawił główną stopę depozytową na poziomie 2 proc., robiąc przerwę w trwającym od połowy 2024 roku cyklu obniżek. Do tej pory stopy procentowe były redukowane już osiem razy, w odpowiedzi na spowolnienie wzrostu cen w strefie euro.

Kolejne posiedzenie EBC zaplanowano na wrzesień.

– „Pierwszy kwartał tego roku był całkiem dobry – po ogłoszeniu przez USA planów podwyższenia ceł firmy, obawiając się barier handlowych, starały się działać z wyprzedzeniem. Teraz to dobry moment, aby zobaczyć, jak „płynie statek gospodarki” – ocenił Šimkus. – Do końca lata będziemy mieć więcej danych, a rynek oczekuje, że może dojść do kolejnej obniżki stóp”.