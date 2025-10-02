Sikorski: Bałtyk kluczowym dla Polski obszarem rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa

W czwartek wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka odbyli wizytę studyjną w Porcie Gdańsk.

„Jestem pod olbrzymim wrażeniem dynamiki rozwoju portu (w Gdańsku – PAP), a także planów inwestycyjnych. Bałtyk to kluczowy obszar nie tylko rozwoju gospodarczego, ale też zapewnienia Polsce i Sojuszowi bezpieczeństwa” – powiedział Sikorski na konferencji prasowej.

Szef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę, iż infrastruktura krytyczna jest przedmiotem ataków.

„Są przerywane kable podwodne, także rurociągi. Przez Bałtyk przepływa rosyjska flota cieni, która finansuje zbrodniczą wojnę w Ukrainie” – dodał.

Zauważył, że polskie porty morskie są kluczowe jeśli chodzi o zaopatrzenie dla Ukrainy, ale także dla dostaw surowców energetycznych, takich jak ropa, węgiel i gaz do Polski.

Sikorski dodał, że sukcesy polskiej gospodarki, w tym przemysłu portowego napędzają rozwój kraju, dzięki czemu Polska jest 20. gospodarką na świecie.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zaznaczył, że gdański port odgrywa coraz większe znaczenie dla zapewnienia Polsce bezpieczeństwa gospodarczego, żywnościowego i energetycznego.

„Za naszymi plecami znajduje się właśnie budowany terminal instalacyjny morskich farm wiatrowych. Właśnie z tego terminala będą wypływać statki, które będą stawiać farmy wiatrowe dla PGE na Bałtyku. Koszt tej inwestycji to ponad 900 mln zł ze środków z odblokowanego przez nasz rząd Krajowego Planu Odbudowy. Inwestycja zostanie zakończona i oddana do użytku w drugiej połowie przyszłego roku, a Polska powiększy się o ponad 20 hektarów lądu” – wskazał Marchewka.

Dodał, że oprócz tego prowadzone są działania związane z budową terminala regazyfikacyjnego na Zatoce Gdańskiej. Chodzi o pływający terminal FSRU.

„My jako Ministerstwo Infrastruktury i Urząd Morski realizujemy działania związane z budową infrastruktury dostępowej do tego terminala. Koszt inwestycji w samą infrastrukturę dostępową to ponad 800 mln zł. Te prace już na Zatoce Gdańskiej się rozpoczęły i idą zgodnie z planem” – zapewnił wiceminister jednocześnie wskazując, że terminal zaspokoi 30 proc. zapotrzebowania Polski na gaz. „To nie wszystko, bo oprócz tego w pobliżu, na polskim wybrzeżu, też dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy realizujemy działania, które pozwalają na zbudowanie portów serwisowych dla morskich farm wiatrowych. Koszt tych inwestycji to ponad 700 mln zł” – dodał Marchewka.

Wiceszef resortu infrastruktury podkreślił, że w ubiegłym roku padł rekord w historii Polski, bowiem liczba przeładowanych kontenerów wyniosła 3,3 mln TEU (standardowych kontenerów).

„Po otwarciu kilka miesięcy temu terminala T3 w gdańskim Baltic Hub te przeładunki w tym roku najprawdopodobniej będą jeszcze większe. To pokazuje jasno, że porty odgrywają coraz istotniejszą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Polsce” – podkreślił wiceminister.

Dodał, że rząd w przyszłorocznym budżecie stawia na rozwój gospodarki morskiej.

„Kwota, która została przeznaczona stricte na działania związane z gospodarką morską w budżecie państwa to jest 2,4 mld zł, ponad 400 mln złotych więcej niż rok wcześniej” – powiedział Marchewka.

Podkreślił również, że w porcie rozpoczął się proces budowy terminala zbożowego, który pozwoli zwiększyć zdolności przeładunkowe o blisko 1 mln ton do końca przyszłego roku.

„Następne fazy będą realizowane do 2027 i 2028 roku. Jest to niezwykle istotne dlatego, że to jest terminal, który będzie w stu procentach terminalem należącym do skarbu państwa” – dodał.

Wiceminister zwrócił też uwagę, że inwestycję w terminal zbożowy realizuje spółka należąca do Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Przez pierwsze 6 miesięcy 2025 r. przez nabrzeża Portu Gdańsk przeszło ponad 38,3 mln ton ładunków, o 0,4 proc. więcej niż w tym samym okresie ub.r. Wypracowany zysk netto wyniósł 179,6 mln zł.