Sieci handlowe rezygnują z handlu żywymi rybami

Według Indrė Baltrušaitienė, kierowniczki działu komunikacyjnego sieci, od 2018 r. w żadnym odnowionym sklepie nie ma już akwariów z żywymi rybami. Do końca roku zostaną one zlikwidowane we wszystkich pozostałych sklepach. Jak powiedziała, taka decyzja jest podyktowana tym, że jest trudno zapewnić rybom odpowiednie warunki, zwłaszcza w okresie świątecznym.

Sieć handlowa „Maxima“ poinformowała, że akwaria będzie likwidowała stopniowo. W nowych sklepach już ich nie będzie, a w starych zostanie zmniejszona ich liczba.

Z handlu żywą rybą zamierza zrezygnować także sieć handlowa „Rimi”. W końcu br. w sklepach sieci akwaria zostaną zdemontowane. Od 2021 roku klienci nie będą mogli kupić w sklepach żywej ryby. Sieć tłumaczy swoją decyzję dbaniem o dobrostan ryb.