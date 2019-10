Setki cudzoziemców korzystają z bezpłatnych wiz do Sankt Petersburga

vdu

Z e-wiz do Petersburga cudzoziemcy zaczęli korzystać 5 października. Dane, ogłoszone przez służby graniczne FSB Rosji, są więc statystyką z minionego weekendu. Blisko połowę z około 650 turystów z e-wizą stanowili obywatele Estonii – było to 286 osób. Podróżni przybyli też z Łotwy (76 osób), Litwy (75 osób) i Finlandii (34 osoby), skąd do Petersburga przypłynąć można promem.

Wielu było również turystów z Rumunii (50 osób) i Niemiec (32 osoby), a 31 podróżnych przybyło z Polski. O połowę mniej odwiedzających stanowili obywatele Chin (15 osób). Z e-wizą przybyli także turyści z Filipin i Meksyku (po 6 osób), Francji i Iranu (po pięć osób). Pojedyncze osoby przekraczające granicę pochodziły z sześciu krajów UE (m.in. z Węgier, Danii, Irlandii, Czech), a także z Indii i Japonii.

Wśród 648 cudzoziemców z e-wizą dziewiętnaście osób nie zostało przepuszczonych przez granicę z powodu błędów technicznych popełnionych przy składaniu wniosku.Do piątku, 4 października, wnioski o wydanie wiz elektronicznych do Petersburga i regionu złożyło około 6 tys. cudzoziemców.

Prócz Petersburga i obwodu leningradzkiego Rosja uruchomiła wizy elektroniczne w sąsiadującym z Polską obwodzie kaliningradzkim. Pierwszy zaś taki projekt działa od sierpnia 2017 roku na Dalekim Wschodzie. Ogółem na podstawie e-wiz odwiedziło dotąd Rosję blisko 90 tys. osób.