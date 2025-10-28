Z powodu zamknięcia granicy z Białorusią sektor transportowy straci miliony euro

„Nie kwestionujemy samych decyzji i wybranego sposobu postępowania, (…) to odpowiedzialność państwa, by podejmować takie decyzje” – powiedział sekretarz generalny Międzynarodowego Sojuszu Transportu i Logistyki (TTLA), Povilas Drižas

Z jego słów wynika, że Litwa jest korytarzem transportowym między Europą a państwami wschodnimi, przez który podróżuje transport tranzytowy, dlatego konsekwencje tej decyzji będą odczuwalne.

„Patrząc z perspektywy sektora, konsekwencje będą bardziej negatywne niż pozytywne, ponieważ cały łańcuch logistyczny zostanie zakłócony. Na razie nie mamy konkretnych liczb” – powiedział Drižas.

Sekretarz generalny TTLA zauważył, że najwięcej pytań pojawia się w kontekście litewskich przewoźników, którzy obecnie znajdują się na Białorusi, po rozładunku ładunków nie mogą wrócić do Litwy.

Jak zaznaczył, zbyt wcześnie jest, by określić, jak wielkie straty poniosą przewoźnicy, ale koszty finansowe mogą sięgać dziesiątków milionów euro.

„Wymiana handlowa między krajami UE a takimi państwami jak Kazachstan czy Białoruś prawdopodobnie będzie kontynuowana, towary będą transportowane z lub do innych krajów. Litwa była tym korytarzem tranzytowym, teraz pytanie, czy ruch towarów będzie odbywał się przez Łotwę czy Polskę” – powiedział sekretarz generalny TTLA.

Litewska Krajowa Izba Przewoźników Samochodowych „Linava” już w ubiegłym tygodniu wyraziła zaniepokojenie zamknięciem granicy, krytykując tę decyzję.

W poniedziałek „Linava” doprecyzowała, że zakaz wjazdu do Białorusi kosztuje firmy średnio 300 euro dziennie za jeden zestaw ciężarowy (jeśli pojazd nie jest leasingowany).

Jak podała agencja BNS, obecnie punkty graniczne są zamknięte w związku z meteorologicznymi balonami transportującymi kontrabandę, które przyleciały z Białorusi. Decyzja o zamknięciu jest podejmowana przez Szefa Straży Granicznej i musi być odnawiana co 24 godziny. W środę Rząd Litewski ma podjąć decyzję o długoterminowym zamknięciu punktów granicznych.

Podano również, że na punkcie granicznym w Medininkach będą obowiązywać pewne wyjątki, które umożliwią przekroczenie granicy dyplomatom i dyplomatycznym przesyłkom pocztowym, obywatelom Litwy oraz UE i osobom posiadającym zezwolenie na pobyt, a także pasażerom podróżującym w tranzycie do Kaliningradu, którzy mają dokumenty uproszczonego tranzytu.

Zamknięcie granicy nie wpłynie na tranzyt do Kaliningradu, jak poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy.

W ubiegłym tygodniu, z powodu balonów meteorologicznych przemycających kontrabandę, czterokrotnie zakłócono komunikację powietrzną. W odpowiedzi na te sytuacje Litwa kilkakrotnie tymczasowo zamknęła granicę z Białorusią.