Sejm zadecydował: Zdrożeje mocny alkohol i paliwo

Za poprawki do Ustawy o akcyzach we wtorek głosowało 73 posłów na Sejm, 6 wstrzymało się od głosu.

Opozycja, która krytykowała poprawki, prognozuje, że po podniesieniu akcyzy na alkohol uaktywni się przemyt.

„Rzeki alkoholu popłyną na Litwę” – twierdził liberał Simonas Gentvilas.

Tymczasem przedstawiciel rządzących Viktoras Rinkevičius z partii chłopskiej przekonywał, że walczyć ze strefą cienia należy legalizując domowy alkohol. Jego zdaniem, pędzenie domowej wódki należy zalegalizować i opodatkować.

Akcyza na olej napędowy dla rolników od stycznia wzrośnie o 7.2 proc. czyli od 56 do 60 euro za 1000 litrów, chociaż prezydent proponował wprowadzenie podwyżki do 146 euro, a rząd – do 81 euro.

Ministerstwo Rolnictwa zapowiada zmniejszenie o 15 proc. norm oleju napędowego przeznaczonego dla rolników, jeżeli akcyza zostanie zwiększona sumbolicznie.

Standardowa taryfa akzycy na benzynę bezołowiową wzrośnie o 7,3 proc. – z 434,43 do 466 euro za 1000 litrów, na olej gazowy – 7,2 proc. od 347 do 372 euro za 1000 litrów. Z powodu tej podwyżki litr benzyny zdrożałby o 4 centy.

Akcyza na mocny alkohol etylowy wzrośnie o 10,5 proc. – z 1832 do 2025 euro za hektolitr. Pół litra mocnego trunku zdrożeje z tego powodu średnio o 0,45 euro.

Dzięki wzrostowi akcyz rządzący spodziewają się pozyskać do budżetu dodatkowo około 40 mln euro.