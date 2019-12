Sejm przyjął budżet 2020 roku

vdu

„Za” głosowało 85 posłów na Sejm, przeciwko – 48 – „przeciwko”, a 3 wstrzymało się od głosu.

Za przyszłorocznym planem dochodów i wydatków głosowali wszyscy rządzący i popierające ich frakcje oraz część opozycji – przeciwko – wszyscy konserwatyści, część liberałów i socjaldemokratów. Kilku posłów nie wzięło udziału w głosowaniu.

Budżet państwa na rok 2020 będzie jeszcze musiał podpisać prezydent Gitanas Nausėda. Jak poinformowała służba prasowa prezydenta, będzie on oceniał cały dokument kompleksowo. Na razie budżet nie dotarł do Pałacu Prezydenckiego.

Uzupełnić budżet ma kilkadziesiąt milionów euro z podatku od samochodów zanieczyszczających środowisko oraz zwiekszenia podatku od dochodu instytucji kredytowych.

Pieniądze na dziecko od stycznia zwiększą się o 10 euro do 60, a od 2021 roku – do 70 euro. Do 32 proc. wzrośnie taryfa podatku dochodowego mieszkańców dla tych pracujących, których roczny dochód przekracza 111 tys. euro. Nieopodatkowane minimum podatkowe w ciągu nabliższych dwóch lat będzie zmniejszał się po 50 euro, a nie, jak planowano, po 100 euro.

Świadczenia emerytalne i renty z tytułu utraty zdolności do pracy wzrosną o 8,1 proc. Średnia emerytura od stycznia wzrośnie o 30 euro, do 375, z wymaganym stażem pracy – o 32,5 euro, do 397.

O 3 euro wzrośnie wynagrodzenie bazowe polityków, sędziów, funkcjonariuszy, urzędników oraz pracowników instytucji budżetowych.

Minimalne wynagrodzenie brutto wzrośnie o 52 euro (z 555 do 607), na ręke – o 41 euro.



Podatek od nieruchomości będą płacić właściciele mieszkań o wartości przekraczającej 150 tysięcy euro.



Od marca wzrośnie akcyza na tytoń podgrzewany. Od stycznia zdrożeje alkohol i paliwo, ale pozostanie ulga na paliwo do ogrzewania. Akcyza na olej napędowy wykorzystywany przez rolników wzrośnie z 56 do 60 euro za tysiąc litrów.