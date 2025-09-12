Sejm chce skrócić promień wypłat od elektrowni do 1,5 km

– To właśnie zapewni, że najbardziej dotknięci mieszkańcy otrzymają większą, bezpośrednią korzyść i znikną absurdalnie małe wypłaty z tytułu opłaty produkcyjnej. Obecnie, z powodu dużego promienia i liczby mieszkańców, na jednego mieszkańca może przypaść 1 eurocent, co – oczywiście – nie realizuje celu tej opłaty – mówił w Sejmie tymczasowy minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas, prezentując zmiany.

Minister wskazał, że przy elektrowni wiatrowej o mocy 4,5 MW mieszkaniec zgodnie z obecnymi zasadami mógł otrzymać ok. 2 euro, natomiast po zmianach byłoby to 80–100 euro. Według jego wyliczeń, w tym roku łączna kwota tych opłat wyniesie ok. 800 tys. euro, a w ubiegłym roku było to 300 tys. euro.

W czwartek Sejmowi przedstawiono projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który przewiduje nową procedurę administrowania środkami z opłaty oraz wyjątek dla małych wytwórców – instalacje o mocy do 100 kW byłyby zwolnione z obowiązku jej wnoszenia.

– Wtedy ta opłata jest tak mała, że nie opłaca się jej rozdzielać – uzasadniał Ž. Vaičiūnas.

Nie wszystkie ugrupowania popierają proponowane rozwiązania. Artūras Zuokas (Grupa Mieszana) ocenił, że poprawki są niekonstytucyjne i „bardziej tworzą pozór troski o interesy wspólnot i mieszkańców”. Poseł Valius Ąžuolas („chłopi”) zwrócił uwagę, że przy progu 1,5 km wiele gospodarstw nie otrzyma kompensat, a wspólnoty – z powodu skomplikowanych zasad – „nie będą w stanie ich pobrać”.

– Uważam, że nie ma problemu, jeśli zmniejszamy odsetek mieszkańców, którzy dziś dostają do jednego centa – ripostował minister.

Jak podkreślił, celem jest „zapewnienie sprawnego i przejrzystego administrowania opłatą za wytwarzanie energii przy jednoczesnym poszanowaniu uzasadnionych interesów społeczeństwa”.

Jeśli Sejm przyjmie nowelizację, wejdzie ona w życie od stycznia 2026 r.