Šapoka: Zmniejszenie finansowania unijnego jest groźne dla Litwy

vdu

Komisja Europejska proponuje zmniejszyć finansowanie dla Litwy na lata 2021-27 o 24 proc., dla Finlandii – o 27 proc..

„Takie propozycje są niesprawiedliwe i nie do przyjęcia, zwłaszcza uwzględniając różnicę w rozwoju regionów w kraju” – oświadczyło Ministertwo Finansów.

„Dziś mamy do czynienia z niedostateczną produktywnością siły roboczej, starzeniem się społeczeństwa, brakiem wdrażania wysokich technologii. To są czynniki, które zwiększają ryzyko trafienia w pułapkę średnich dochodów. Drastyczne cięcia finansowania unijnego ten proces tylko spotęgują” – cytowany jest w oświadczeniu minister Vilius Šapoka, który w Brukseli spotkał się z Elizą Fereira, eurokomisarz do spraw spójności i reform Unii Europejskiej.

Podczas spotkania zostały omówione negocjacje na temat długofalowego programu finansowego UE na lata 2021-2027, najnowsze priorytety Komisji Europejskiej.