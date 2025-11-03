SADM: od czerwca 2026 łatwiejsza pomoc i większe zachęty do podjęcia pracy

„Dążymy do zwiększenia dostępności i adekwatności pieniężnej pomocy społecznej dla osób o najniższych dochodach oraz do wzmocnienia zachęt do integracji z rynkiem pracy” — oświadczyła minister Jūratė Zailskienė.

Resort podkreśla, że nowelizacja Ustawy o pieniężnej pomocy społecznej dla osób ubogich miałaby rozwiązać problem ograniczonego dostępu do wsparcia m.in. u samotnych rodziców oraz rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Jednocześnie większy nacisk położono na indywidualne doradztwo i udział w instrumentach aktywizacji zawodowej.

Co zakłada projekt

Uproszczenie warunków przyznawania wsparcia osobom pracującym w niepełnym wymiarze — bez obowiązku dodatkowej rejestracji w Urzędzie Zatrudnienia (Užimtumo tarnyba).

przyznawania wsparcia osobom pracującym w niepełnym wymiarze — bez obowiązku dodatkowej rejestracji w Urzędzie Zatrudnienia (Užimtumo tarnyba). Bardziej korzystne zasady dla samotnych rodziców i rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością — prawo do zasiłku i kompensat dla całej rodziny przez 12 miesięcy, gdy rozstrzygane są kwestie rodzicielskie lub alimentacyjne.

dla samotnych rodziców i rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością — prawo do zasiłku i kompensat dla całej rodziny przez 12 miesięcy, gdy rozstrzygane są kwestie rodzicielskie lub alimentacyjne. Zachęty do podejmowania pracy : skrócenie wymaganego okresu rejestracji w Urzędzie Zatrudnienia z 6 do 3 miesięcy oraz wydłużenie okresu wypłaty zasiłku w dotychczasowej wysokości z 3 do 6 miesięcy po podjęciu zatrudnienia.

: skrócenie wymaganego okresu rejestracji w Urzędzie Zatrudnienia z 6 do 3 miesięcy oraz wydłużenie okresu wypłaty zasiłku w dotychczasowej wysokości z 3 do 6 miesięcy po podjęciu zatrudnienia. Zmiany w ocenie majątku : podwyższenie progów dla środków pieniężnych i normatywów powierzchni mieszkaniowej, aby osoby o niskich dochodach nie traciły prawa do wsparcia z powodu nieco wyższych oszczędności czy większego mieszkania.

: podwyższenie progów dla środków pieniężnych i normatywów powierzchni mieszkaniowej, aby osoby o niskich dochodach nie traciły prawa do wsparcia z powodu nieco wyższych oszczędności czy większego mieszkania. Priorytet dla aktywizacji: najpierw udział w programach zatrudnieniowych; do prac społecznie użytecznych kierowani byliby wyłącznie ci, którzy odmówią udziału w programach i pobierają zasiłek dłużej niż 6 miesięcy.

Według szacunków ministerstwa, proponowane zmiany objęłyby ok. 15 tys. osób i wymagałyby ok. 11 mln euro. SADM podkreśla, że celem jest nie tylko poprawa dostępności świadczeń, lecz także stabilne wyjście z ubóstwa poprzez pracę — z towarzyszącym wsparciem finansowym w okresie przejściowym.