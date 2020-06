„Rzeczpospolita”: Biuro podróży TUI Poland odwołało wszystkie wyjazdy do końca lata klientów z Litwy i Czech

Dziennik „Rzeczpospolita” poinformował, że biuro podróży anuluje wszystkie zrobione już przez litewskich i czeskich sprzedawców rezerwacje na letni sezon. Klientom mają niezwłocznie zostać zwrócone pieniądze. Od 25 czerwca nie ma już możliwość zakładania nowych rezerwacji.

Jak się dowiadujemy nieoficjalnie, TUI Poland rozesłało informację do swoich partnerów handlowych na Litwie i w Czechach, w której tłumaczy, że „z uwagi na bardzo trudną sytuację branży turystycznej spowodowaną COVID-19 oraz niepewną jej sytuacją w związku z ciągle zmieniającymi się restrykcjami i obostrzeniami”, od 25 czerwca zamyka możliwość zakładania nowych rezerwacji w swoim systemie rezerwacyjnym.

„Z informacji osoby dobrze zorientowanej w rynku turystycznym na Litwie usłyszeliśmy, że może to być podyktowane obawą o ponowne wprowadzenie przez Litwę, a co za tym idzie na zasadzie wzajemności przez Polskę, obowiązku odbycia kwarantanny przez wszystkich podróżnych przekraczających granicę polsko-litewską. – TUI miało kłopot na początku pandemii, w marcu, kiedy zamknięto granice, ponieważ ich klientów wracających z wypoczynku zorganizowanego przez to biuro podróży nie chciano wpuścić do Polski w drodze na Litwę – wyjaśnia nasz rozmówca” – pisze „Rzeczpospolita”.