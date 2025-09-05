Rząd wstrzymuje na miesiąc przetarg na drugi morski park wiatrowy

Minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas wyjaśnił, że celem jest niezwłoczne wstrzymanie bieżących czynności przetargowych i kontynuacja ich od 6 października, przy jednoczesnym wydłużeniu okna na oferty do 7 października. Zwycięzcę przetargu i podpisanie umowy rząd wciąż planuje ogłosić do końca roku, kiedy wygasa zatwierdzony przez Komisję Europejską schemat pomocy publicznej.

Dlaczego pauza?

Resort wskazuje, że dokumenty przetargowe ogłoszono w czerwcu, a prace przypadły na okres wakacyjny, co przy mniejszej aktywności rynkowej oraz niewiadomych politycznych mogło utrudnić inwestorom podejmowanie decyzji. Wiceminister Airidas Daukšas mówił, że chodzi o to, by zapewnić jak najszerszą konkurencję: firmy sygnalizowały, iż latem trudniej przeprowadzić korporacyjne zatwierdzenia, więc dodatkowy czas ma ułatwić złożenie kompletnych ofert.

Harmonogram i warunki

Zaktualizowany przetarg na 700 MW ogłosił 9 czerwca litewski regulator VERT (Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) – po tym, jak w styczniu wstrzymano przetarg z listopada ub.r., a Sejm w maju skorygował warunki.

Zwycięzca będzie mógł ubiegać się o 15-letnie wsparcie państwa; wygra ten, kto zaproponuje najwyższą opłatę rozwojową albo poprosi o najniższy roczny wolumen wsparcia produkcji energii.

Minimalny wkład własny uczestnika musi wynieść co najmniej 20% nakładów na budowę i przyłączenie (od kwoty 3,126 mld euro), czyli min. 625,2 mln euro.

Kto może wystartować?

Minister w sierpniu informował o kilku potencjalnych uczestnikach, ale nie przesądzał, czy do pierwotnej daty (8 września) wpłyną co najmniej dwie oferty – próg niezbędny, by przetarg się odbył. „Ignitis grupė” – jak mówił w połowie sierpnia prezes Darius Maikštėnas – decyzji jeszcze nie podjęła. Według źródeł spółka rozważała start samodzielny, z możliwością dołączenia partnera już po ewentualnym zwycięstwie.

Trudne tło rynkowe

Na decyzję o pauzie wpływ ma również sytuacja na globalnym rynku offshore: w ostatnich miesiącach przetargi się nie odbywają lub są odwoływane, a inne państwa intensywnie konkurują o zasoby i łańcuchy dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej.

Pierwszy park bez pomocy publicznej – już rozstrzygnięty

W 2023 r. przetarg na pierwszy litewski park morski – bez mechanizmu pomocy państwa – wygrała „Ignitis renewables” wspólnie z Ocean Winds. Za prawo rozwoju projektu spółki zapłaciły 20 mln euro, a ok. 30 mln euro przeznaczono na badania dna morskiego i koszty operacyjne.