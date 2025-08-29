Rząd rozważa scenariusze dla „Ignitis grupė”

Obecnie państwo posiada 74,99 proc. akcji „Ignitis grupė”, a inwestorzy mniejszościowi – 25,01 proc. W komentarzu Ministerstwo Finansów zaznaczyło, że trzeba wziąć pod uwagę „wpływ na samą spółkę, rynek akcji, budżet państwa, a także to, jak taki krok byłby oceniany na rynkach finansowych i przez społeczność inwestorów międzynarodowych”. Jednocześnie resort wskazał na konieczność rozważenia „aspektów strategicznych związanych z rozwojem sektora energetycznego, rozbudową rynku kapitałowego oraz długoterminowym zaufaniem inwestorów do kraju”. Jak dodano, jest to proces wymagający szeregu ocen i dyskusji, a zatem czasochłonny.

Do kwestii pełnego upaństwowienia „Ignitis grupė” odniosła się wcześniej desygnowana premier Inga Ruginienė, zapowiadając w Sejmie podjęcie dyskusji nad tym, by spółka była w całości kontrolowana przez państwo. Później argumentowała, że w obecnej sytuacji geopolitycznej obiekty strategiczne powinny należeć do państwa w pełnym zakresie.

Z kolei minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas ocenił, że w sprawie ewentualnego wykupu akcji „Ignitis grupė” nie należy podejmować decyzji radykalnych ani pośpiesznych. Szef Gabinetu Prezydenta Vaidas Augustinavičius stwierdził natomiast, że przy obecnych uwarunkowaniach brakuje środków na wykup akcji, a ponadto nie przedstawiono przekonujących argumentów przemawiających za celowością wycofania spółki z giełdy (delisting).