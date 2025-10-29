Rząd rozważa ograniczenie ilości paliwa wwożonego w ciężarówkach z krajów trzecich

Minister finansów, Kristupas Vaitiekūnas, powiedział, że według danych Departamentu Celnego, zwiększyła się liczba przypadków nadużyć, gdy paliwo z rosyjskich i białoruskich ciężarówek trafia na rynek litewski. Wstępne szacunki wskazują, że budżet państwa może stracić nawet do 26,5 miliona euro rocznie, a stacje paliw również ponoszą straty.

„Z tego powodu proponujemy wprowadzenie jasnych regulacji prawnych, które pozwolą na ustalenie limitów ilości paliwa i zatrzymają nadużycia” – powiedział minister finansów Litwy, Kristupas Vaitiekūnas.

Szef resortu finansów wcześniej zaznaczył, że rozważane jest ograniczenie ilości wwożonego oleju napędowego w zbiornikach do 200 litrów.

Z danych celnych, opublikowanych przez ministerstwo, wynika, że w styczniu tego roku przeprowadzono monitoring, który wykazał, że niemal wszystkie ciężarówki przyjeżdżające z Rosji lub Białorusi miały pełne zbiorniki paliwa, a wyjeżdżają z Litwy z niemal pustymi. Średnio dziennie wjeżdża do Litwy około 200 ciężarówek z tych krajów, co daje około 7,1 tys. pojazdów miesięcznie.

Podczas kontroli ciężarówek w lutym zauważono przypadki, kiedy paliwo było wylewane z ich zbiorników.

Zgodnie z danymi celników, jeżeli z jednej ciężarówki średnio nielegalnie wylewa się 500 litrów paliwa, dziennie może to wynieść około 100 tys. litrów oleju napędowego, co prowadzi do utraty dochodów podatkowych w wysokości nawet 2,2 miliona euro miesięcznie (ponad 26,5 miliona euro rocznie).

Rząd Litwy ma obecnie możliwość ustalenia limitu paliwa, które może być wwożone bez podatku VAT i ceł, jednak takie ograniczenia nie zostały dotąd wprowadzone, dlatego zaproponowano zmianę ustawy o akcyzie.

Ministerstwo Finansów uważa, że ograniczenia te powinny być stosowane równo do wszystkich podatków importowych i że należy również ograniczyć stosowanie ulg akcyzowych.

Średnio opłaty importowe (cła, akcyza, VAT) na 1 tys. litrów oleju napędowego wynoszą 736 euro.

Polska, Łotwa i Finlandia, które mają granice z Rosją lub Białorusią, wprowadziły limity ilości paliwa, które może być wwożone w zbiornikach ciężarówek bez podatków importowych: w Polsce limit wynosi 600 litrów, na Łotwie 200 litrów, a w Finlandii 400 litrów.