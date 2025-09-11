Znad Wilii

Rząd rozszerza wsparcie za szkody dzikich zwierząt

Sejm zezwolił, aby od 1 stycznia 2026 r. szkody wyrządzane rolnikom przez niedźwiedzie, rysie oraz inne dzikie zwierzęta objęte zakazem polowań były rekompensowane ze środków Programu Wsparcia Ochrony Środowiska (Aplinkos apsaugos rėmimo programa). Za nowelizacją ustawy o programie wsparcia ochrony środowiska zagłosowało 100 posłów, 2 wstrzymało się.

Zgodnie z przyjętymi zmianami, od początku przyszłego roku środki programu będzie można przeznaczać na pokrycie szkód wyrządzonych przez ściśle chronione gatunki oraz zwierzęta, na które polowanie jest zabronione – w uprawach, na łąkach, w sadach, w lasach, a także w budowlach hydrotechnicznych i melioracyjnych oraz w pasiekach.

Obecnie szkody w pasiekach, a także szkody powodowane przez niedźwiedzie brunatne i rysie nie są rejestrowane ani wyceniane.

Dane o występowaniu dużych drapieżników i żubrów

Według Państwowej Służby Terenów Chronionych (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba) w latach 2018–2024 niedźwiedzie odnotowano 69 razy. Szacuje się, że na Litwie żyje do 150 rysi. Z nieoficjalnej mapy niedźwiedzi prowadzonej przez Litewskie Zrzeszenie Myśliwych i Wędkarzy (Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija) wynika, że w tym roku niedźwiedzie 17 razy zostały sfilmowane lub stwierdzono ich ślady, podczas gdy w ubiegłym roku – 19 razy.

Na Litwie przybywa również żubrów: w 2023 r. naliczono ich 308, wobec 182 w 2016 r. Najwięcej w rejonie kiejdańskim – 207 w 2023 r. Z powodu stałego odpędzania żubrów od upraw zwierzęta przekraczają magistralę Via Baltica i zapuszczają się na teren rejonów kowieńskiego i janowskiego.

