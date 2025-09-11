Rząd rozszerza wsparcie za szkody dzikich zwierząt

Zgodnie z przyjętymi zmianami, od początku przyszłego roku środki programu będzie można przeznaczać na pokrycie szkód wyrządzonych przez ściśle chronione gatunki oraz zwierzęta, na które polowanie jest zabronione – w uprawach, na łąkach, w sadach, w lasach, a także w budowlach hydrotechnicznych i melioracyjnych oraz w pasiekach.

Obecnie szkody w pasiekach, a także szkody powodowane przez niedźwiedzie brunatne i rysie nie są rejestrowane ani wyceniane.

Dane o występowaniu dużych drapieżników i żubrów

Według Państwowej Służby Terenów Chronionych (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba) w latach 2018–2024 niedźwiedzie odnotowano 69 razy. Szacuje się, że na Litwie żyje do 150 rysi. Z nieoficjalnej mapy niedźwiedzi prowadzonej przez Litewskie Zrzeszenie Myśliwych i Wędkarzy (Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija) wynika, że w tym roku niedźwiedzie 17 razy zostały sfilmowane lub stwierdzono ich ślady, podczas gdy w ubiegłym roku – 19 razy.

Na Litwie przybywa również żubrów: w 2023 r. naliczono ich 308, wobec 182 w 2016 r. Najwięcej w rejonie kiejdańskim – 207 w 2023 r. Z powodu stałego odpędzania żubrów od upraw zwierzęta przekraczają magistralę Via Baltica i zapuszczają się na teren rejonów kowieńskiego i janowskiego.