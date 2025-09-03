Rząd przyspiesza zielone inwestycje: krótsze procedury i „jedno okienko”

Tymczasowy minister gospodarki i innowacji Lukas Savickas zapowiedział, że zmiany redukują nadmiar wymogów i biurokracji wobec priorytetowych przedsięwzięć z obszaru technologii neutralnych klimatycznie (netto-zero) oraz surowców krytycznych.

– Te modyfikacje uzupełniają pakiet ustaw „Investicijų greitkelis” (szybka ścieżka inwestycyjna), który tworzy wyjątkowo atrakcyjne warunki dla inwestycji sektorów strategicznych UE na Litwie. Naszym celem jest, by Litwa stała się regionalnym ośrodkiem rozwoju i produkcji tych technologii – podkreślił Savickas w komunikacie resortu.

Zgodnie z celem wyznaczonym przez Litwę i Unię Europejską, 40 proc. technologii netto-zero potrzebnych globalnemu rynkowi ma powstawać w Europie. Ma to pobudzać postęp technologiczny, efektywne wykorzystanie zasobów i ograniczać ryzyko dostaw związane z surowcami krytycznymi.

Przyjęty kierunek przewiduje m.in.:

zastosowanie zasady „jednego okienka” dla strategicznie ważnych zielonych projektów,

przyspieszenie wydawania pozwoleń oraz wsparcie doradcze w zakresie finansowania,

możliwość tworzenia „piaskownic regulacyjnych” (testowych, elastycznych ram regulacyjnych).

Rolę głównego punktu kontaktowego i koordynatora procesu pozwoleń ma objąć państwowa agencja „Investuok Lietuvoje” (Invest Lithuania).

Nowe terminy administracyjne zakładają, że pozwolenia dla projektów dotyczących wydobycia surowców będą wydawane w ciągu 27 miesięcy, a dla projektów przetwarzania i recyklingu – w ciągu 15 miesięcy. Jeśli procedura była już w toku przed nadaniem statusu projektu strategicznego, terminy skracają się odpowiednio do 24 i 12 miesięcy.