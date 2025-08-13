Ulewy zniszczyły plony – cała Litwa objęta stanem wyjątkowym

Wiceminister rolnictwa Andrius Palionis przypomniał, że stan wyjątkowy obowiązuje już w 13 samorządach, a rozszerzenie go na całą Litwę ułatwi rolnikom wywiązywanie się z zobowiązań w obliczu trudnych warunków pogodowych.

– Żniwa są priorytetem, a ogłoszenie stanu wyjątkowego pozwoli zmniejszyć straty i uniknąć dodatkowej biurokracji – podkreślił.

Według Ministerstwa Rolnictwa, tegoroczne lato przyniosło rekordowe opady – w niektórych miejscach w ciągu doby spadło tyle deszczu, ile zwykle przez cały miesiąc. W lipcu średnia krajowa wyniosła 167 proc. miesięcznej normy, a lokalnie odnotowano nawet dwu- lub trzykrotne jej przekroczenie.

Ulewy spowodowały poważne straty w uprawach – od pszenicy ozimej po ziemniaki. Część plonów została zniszczona, część straciła na jakości, a zbiory są opóźnione. W 13 dotkniętych samorządach długotrwałe opady uszkodziły lub zniszczyły średnio od 50 do 70 proc. upraw, co odpowiada ok. 7,9 tys. hektarów.

Stan wyjątkowy umożliwi rolnikom uniknięcie sankcji za niewywiązanie się z zobowiązań wynikających z krajowego planu strategicznego z powodu nadzwyczajnych warunków pogodowych.